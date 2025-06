$!Confirma Escuadrón Acuático presencia de quemadores en Isla de la Piedra y el malecón de Mazatlán

“En el caso de medusas no hemos tenido reportes. Más que nada lo que están saliendo son los quemadores; ya es la temporada de quemadores ahorita y sí ha habido presencia estos días”, explicó Espinoza Bastidas.

Así lo dio a conocer Gustavo Espinoza, comandante del Escuadrón Acuático, quien además señaló que no se han reportado gran presencia de medusas en las costas; sin embargo, el ataque de otros animales marinos tiene en alerta a todos los salvavidas en la zona turística.

“Como es temporada, depende de la naturaleza; hay que ver el viento que tanto va a estar y lo que nos las arroje hacia la orilla; entonces probablemente si hay presencia (quemadores), por lo que hay que ver cómo va evolucionando, pero no te puedo decir si va a haber muchas especies porque como puede que sí, puede ser que no”.

“Sí ha habido personas afectadas, principalmente en la Isla de la Piedra, es donde ha habido personas afectadas por quemadores. También acá en lo que es el puerto, en la zona de la Avenida del Mar ha habido uno que otro. Ahorita no tengo una cifra oficial a la mano, pero sí han sido menos de 10 las atenciones”.

Sobre las recomendaciones para los bañistas en caso de toparse con algún quemador, aguamala o medusa, el comandante reiteró que es muy importante percibir los banderines blancos de prevención, así como hablar con los salvavidas en la zona; sin olvidar el buscar la atención médica si fueron picados.

“Principalmente cuando llegan a la área de playa que visualicen lo que es el banderín, los banderines blancos que tenemos colocados en la área de playa. Nuestro elementos dan recorridos preventivos y si ven la presencia de las medusas, entonces los colocan y empiezan a dar indicaciones”.

“La otra recomendación que se les da es que cuando lleguen a la playa pueden preguntar al salvavidas. Si es una playa apta o si no se encuentran estos fenómenos, estos animalitos; y si ya tuviste algún contacto con ellos, pues hay que retirárselos hacia el lado de enfrente. Pero no lo retires pegado al cuerpo para que no te afectes más y lavarte el área afectada y acudir a tu médico”.