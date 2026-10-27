Confirma Estrella Palacios visita de García Harfuch a Mazatlán

En la búsqueda por fortalecer la seguridad en Mazatlán y Sinaloa, este miércoles 28 de octubre el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, visitará el puerto con el afán de recuperar la tranquilidad en el municipio.

Así lo confirmó la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez, quien destacó el respaldo de parte del Gobierno Federal hacia el municipio, considerando que esto refleja la atención que recibe Mazatlán como municipio prioritario en esta materia.

“La verdad es que da a conocer el esfuerzo que se tiene y que se realiza, y también el compromiso y el respaldo que tenemos por parte de la Presidenta Claudia Sheinbaum hacia Mazatlán y también como municipio prioritario para la seguridad y la tranquilidad”, comentó.

La Alcaldesa indicó que el propio García Harfuch había anunciado durante la mañana, mediante una publicación en redes sociales, que acudiría a Sinaloa, y confirmó que su agenda incluye al puerto.

En lo que respecta a si esta visita respondía a los hechos ocurridos la mañana del martes en el Palacio Municipal, donde se localizó una cabeza humana y una cartulina con un mensaje en el área de la Dirección de Ingresos, ubicado en uno de los principales del inmueble, la presidenta municipal aclaró que ya estaba programada.

“Ya estaba programada la visita de lo que es el Gabinete de Seguridad, incluso muy temprano por la mañana el mismo secretario Omar García Harfuch mandó un tuit donde decía que venía a Sinaloa y, bueno, pues yo confirmarles que el día de mañana estará aquí en Mazatlán”, declaró.

De esta forma, aunque confirmó la presencia del secretario de seguridad federal, García Harfuch para este miércoles, Palacios Domínguez no precisó los horarios ni las actividades específicas que encabezará el funcionario federal durante su estancia en Mazatlán.