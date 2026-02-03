Confirma Fiscal de Sinaloa cinco cateos en búsqueda de mineros desaparecidos en Concordia

Tras del operativo de búsqueda implementado por las Fuerzas Federales para localizar a los 10 mineros privados de su libertad en Concordia, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa Claudia Zulema Sánchez Kondo confirmó que hasta el momento se han realizado cinco cateos de inmuebles como parte de la investigación.

Informó que éstos cateos se han dado en Mazatlán y Concordia, mientras que se han recibido ya cinco denuncias formales desde Zacatecas, Sonora y Guerrero, por lo que ya se han emitido las fichas de búsqueda y se tiene comunicación constante con las familias.

“En ese asunto nosotros iniciamos de oficio la carpeta de investigación con el reporte que recibimos el 24 de enero. Hasta este día se han realizado cinco cateos, son uno aquí en la ciudad de Mazatlán y cuatro en el municipio de Concordia, dos en la zona serrana y dos ahí en cabecera”, informó Sánchez Kondo.

“Tenemos cinco denuncias formalizadas, dos en el estado de Zacatecas, dos en el estado de Sonora y una en el estado de Guerrero. Ya estoy en constante comunicación con las fiscalías de estos tres estados. Me han remitido en declinación las denuncias, estamos en contacto con los familiares de las personas y tenemos cuatro fichas de búsqueda autorizadas para publicación”.

Indicó que también cuentan con una ficha que se publicó del estado de Chihuahua, sin embargo aún no está formalizada por medio de una denuncia de familiares.

En tanto, la empresa empleadora de los mineros no ha hecho las denuncias de su parte, lo cual sería de gran ayuda para tener más información en la investigación.

“La empresa no ha denunciado, a través de la representación de la empresa es quien hace el reporte, sin embargo no ha habido una denuncia en el tema colectivo. En este caso aportaría sobre la información de lo que la misma empresa pudiera proporcionarnos, sobre todo lo que es el esquema laboral de los trabajadores, porque lo que tenemos es que estaban en un complejo habitacional y tenían aproximadamente una temporalidad de cinco años trabajando en etapa de exploración de esa mina”.

Asimismo, confirmó que dentro del operativo se han localizado tarjetas de identificación de las personas privadas de la libertad, además de tres teléfonos y una laptop, con las cuales ya están trabajando en el esquema tecnológico de parte de las telefonías gracias a una autorización judicial que solicitaron.

“Sí, se han localizado tarjetas de identificaciones, por eso tenemos la certeza de que son de las personas que están ahorita privadas de la libertad. También se han derivado de los cateos que se han realizado, la localización y asegurados tres teléfonos y una laptop. Entonces toda esa información se está trabajando en el esquema tecnológico ya para la parte de las telefonías y las georreferencias que nos dan esos equipos”.

“Ya se solicitó esa información, es un acto de investigación que requiere autorización judicial; ya lo solicitamos al juez Federal, entonces ya tenemos la autorización y sobre eso ya estaríamos que nos proporcionen la información los concesionarios para pasar a hacer los análisis”.

Reiteró que el operativo de seguridad establecido por las Fuerzas Federales sigue muy pendiente en la zona serrana de Concordia para la búsqueda de los mineros y poder informar sobre cualquier nueva noticia que se tiene al respecto.

“Desde el primer momento estamos coordinados con las autoridades Federales, con Defensa, Guardia Nacional, Marina, con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, con la Policía Estatal para la realización de diversos operativos. Ya ayer se publicó una información sobre la fuerza que la Secretaría de la Defensa Nacional ha establecido para el efecto del operativo en presencia y búsqueda en todo lo que es el municipio de Concordia”.