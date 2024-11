Confirma Gobernador que Mazatlán está blindado en materia de seguridad

MAZATLÁN._ Tras agradecer el apoyo que brinda la Secretaría de la Defensa Nacional a través del Ejército Mexicano, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, así como de la Secretaría de Marina para atender el problema de violencia que vive Sinaloa y en el que dice que se ha avanzado, el Gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, aseguró que en materia de seguridad Mazatlán está blindado.

“Tenemos un operativo, está blindado para el evento (el partido de fútbol entre el Club América y el Mazatlán F C, la noche de este viernes en el estadio El Encanto), pero también tenemos blindado a Mazatlán todos: Marina, Sedena y todas las fuerzas estatales que tenemos, estamos cuidando a los empresarios, a los turisteros, así les digo yo y ojalá no se ofendan, son los que trabajan el turismo, a los comerciantes, a los trabajadores, a las maestras y a los maestros, a los médicos, a las médicas, no queremos que se retiren de los hospitales”, añadió Rocha Moya.

En su mensaje en la Toma de Protesta Ciudadana de la primera Presidenta Municipal electa de Mazatlán, Estrella Palacios Domínguez, recalcó que no se quiere que el personal de los hospitales acuda con miedo de que los van afectar o asustar como sí ha estado ocurriendo en Culiacán.

“Han bajado las cosas, ha hecho eco, la Presidenta (Claudia) Sheinbaum está al día, conoce perfectamente bien, hizo un compromiso conmigo, es vamos a blindar como estamos haciéndolo bien en Culiacán, Mazatlán, le pedí Mazatlán por favor que no llegue, ahí estamos atorando, en la zona de Mazatlán y la parte sur de Mazatlán, pero no queremos que pasen acá, hemos tomado medidas, hemos puesto puntos que les llamamos antibloqueo”, añadió.

Recordó que hubo un tiempo en que se tuvo muy bloqueda la Autopista Mazatlán-Culiacán como cuando vino el en ese entonces Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador y la Presidenta electa Claudia Sheinbaum a finales de septiembre a inaugurar el Distrito de Riego de la Presa Santa María y en su caso quiso regresar esa noche a la capital del estado por carretera, pero le recomendaron no hacerlo.

“Y quise irme en la noche, pero me aconsejaron que no, que esperara, al siguiente día había bloqueo, pues tomamos la decisión; vamos a poner puntos antibloqueo y desde entonces hemos resuelto en gran medida, sólo (ha habido) conatos, en qué consisten los puntos antibloqueos, tenemos cinco de Culiacán a Mazatlán, consisten en personal del Ejército, de la Marina, de la Guardia Nacional de la Policía Estatal y también tenemos una grúa y tenemos un carro cisterna, para qué, es muy difícil complicado conseguir una grúa una vez que nos hacen un bloqueo, hay que tenerla cerca porque si vas y se la quieres contratar al vecino de ahí no crean que fácilmente accede, ahí la tenemos y la tenemos rentada permanentemente”, subrayó.

Dio a conocer que algunas grúas las han proporcionado por propios municipios, particularmente Culiacán, y cuando queman un carro si se esperan a que se enfríen los metales no se va a destrabar el bloqueo y con ello se está parando la proveeduría, los tráilers no pueden avanzar, pero con dicho operativo se está garantizando la circulación y en general se está cuidando a la ciudadanía.

“No tengan la menor duda y vamos a terminar con este problema, por supuesto que sí, vamos avanzando en eso y no permitiremos que esa violencia llegue a Mazatlán”, enfatizó Rocha Moya sobre la racha violenta que se vive en Sinaloa a partir del pasado 9 de septiembre por la lucha entre facciones del Cártel de Sinaloa.

Pidió abrir los restaurantes, que los estudiantes vayan a la escuela, que los padres de familia lleven a sus hijos a los planteles educativos, que la gente siga yendo a la playa, además acaba de hablar con personal de la Secretaría de Relaciones Exteriores para que Canadá quite la alerta de viaje que tiene para sus ciudadanos a Culiacán y también a Mazatlán y en la Cancillería se está trabajando en eso.

También expresó que este viernes llegaron tres vuelos de Edmonton y Calgary, Canadá, y vienen al 90 por ciento, lo que indica que no hay cancelaciones masivas de viajes de ese país a Mazatlán, pero se va a generarles confianza.

“Se va hablar con la Embajada de Canadá para que no nos generen cancelaciones, nos importa mucho, desde cuándo tenemos el warning de los Estados Unidos (la alerta), pero los estadounidenses vienen, entonces los canadienses también y el Gobernador de Durango, mi amigo, son compañeros, les dice que no vengan (los duranguenses a Mazatlán) llenos en el estadio (el Encanto en el partido del Club América y Mazatlán FC,), qué bueno que no le hagan caso”, continuó Rocha Moya.

Reiteró que en Mazatlán y Culiacán se está trabajando con presencia, con proximidad y con inteligencia.

“Lamentablemente aquí en Mazatlán sí hemos tenido problemas de privación de la libertad de personas, tenemos un operativo trabajando, haciendo un levantamiento y dando con las personas que han denunciado que alguna persona de su familia ha sido levantado, privado de la libertad y estamos revisando casa por casa para ver si ya volvieron, porque resulta que presentan la denuncia y regresan y lo que quieren es venirse, ya no van a la Fiscalía (a reportar el regreso) y nos estamos dando cuenta que si tenemos muchos que han aparecido y no hemos resuelto totalmente ese problema, seguimos en eso”, manifestó.