Confirma Gobierno de Mazatlán reunión entre autoridades federales y empresarios para fortalecer turismo y seguridad en Mazatlán

El Gobierno de Mazatlán confirmó que este jueves 12 de marzo se llevará a cabo una reunión con autoridades del Gobierno de México y representantes del sector empresarial del puerto, con el objetivo de avanzar en acciones conjuntas relacionadas con la promoción turística y la seguridad en el puerto.

Según la información compartida por el Gobierno Municipal, en el encuentro participarán la titular de la Secretaría de Turismo Federal, Josefina Rodríguez Zamora, así como la secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa Franco.

Esta última, estaría presente en representación del Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch.

De acuerdo con lo señalado, la reunión forma parte de los objetivos de desarrollo para Mazatlán que impulsa el Gobierno de México, dentro de las estrategias establecidas por la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo.

El encuentro contempla la participación de integrantes del sector empresarial, quienes tendrán la oportunidad de dialogar directamente con las autoridades federales sobre las necesidades y retos que enfrenta el destino turístico, así como las acciones que pueden fortalecerse de manera coordinada entre los distintos niveles de gobierno y la iniciativa privada.

Entre los temas que se abordarán, según lo compartido por el Gobierno Municipal, destacan los relacionados al bienestar social, el impulso a la promoción turística de Mazatlán y el fortalecimiento de las estrategias de seguridad, aspectos clave para el desarrollo económico y turístico del puerto.