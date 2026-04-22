Confirma INAH que sí autorizó pintar la cantera del Palacio Municipal de Mazatlán y siguen pruebas para lograr el tono

Tras las dos pintadas de rosa de los arcos de la parte baja del Palacio Municipal que quedaron con consignas de la marcha del 8 de marzo, para buscar dar con el tono de la cantera que no pudieron retirar con solución alguna, el delegado del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Servando Rojo Quintero, confirmó que sí platicaron con él sobre la restauración, pero que el pintor no ha podido atinarle, así que vendrán más pinturas hasta lograrlo.

Descartó entonces que los dos tonos de rosa puestos a la fecha sean los adecuados.

“Tiene mucho rosa. El primero fue rosa rojizo y ahorita tiene mucho rosa. O sea el proveedor al que les volvió a pintar les dije que tampoco es y que tiene que ser más similar al de la cantera”.

“Después de que pintarrajearon ahí el edificio, si, o sea lo dañaron con las pintas aplicaron pinturas, pero, bueno, platicaron conmigo y me dijeron que iban a ver la posibilidad de sustituir las piezas porque era un tipo de cantera muy absorbente y que era difícil de borrar esas pintas, pero tuvieron problema de presupuesto. Entonces me dijeron, bueno si aplicamos pintura, les dije que tiene que ser del color y tono de la cantera, sí, se les dio autorización para eso”, anotó.

Pero, indicó que quien hizo las pruebas metió el color pero el tono no es el adecuado es muy rojizo.

“Yo estuve en Mazatlán antier y fui con algunas gentes del Ayuntamiento, estuvieron haciendo las pruebas. Entonces de las que hicieron ya les dije que una era la que más se acerque y tienen que haber pruebas donde está la cantera con la que más se acerca exactamente con el color con eso sustituyen”, explicó.

Rojo Quintero reiteró que no es problema de mala fe del Ayuntamiento, sino del que aplicó la pintura que no lo hizo con el tono debido.

Abundó que siempre ocurre con los tonos que a veces no son exactos.

“Te voy a decir qué pasa con los tonos, porque me pasa seguido con los edificios y batallamos mucho para alcanzar el que debe de ser. Porque aplicas la pintura y modifica el color. Entonces se debe estar haciendo pruebas”.

Luego de la polémica generada en torno al tema, de que si es o no un monumento histórico y que por tanto debía ser respetado por el Ayuntamiento, el funcionario federal, aclaró que el edificio precisamente en la parte de abajo ya había sido alterada su originalidad en otras administraciones y que los integrantes del Cabildo, como la Regidora Maribel Cholet, quien han criticado la pintura rosa usada para tapar las pintas a la cantera, les exhortó a elaborar un proyecto de restauración para regresarle la dignidad y originalidad de monumento histórico al recinto.

“En la parte de abajo en los muros sí son bien anchos y si era Monumento histórico, pero en los años 50 lo alteraron y le metieron esa cantera y en los 70 hicieron el segundo piso con marquesinas y con Jorge Abel lo hicieron el gorro del centro”.

“Yo lo que les diría y les comenté ya con la Alcaldesa y el Secretario es que hay que trabajar con un proyecto de intervención para recuperar el edificio digno, como era la parte de abajo y arriba una integración tipológica, donde tú retomas la parte general y la parte de arriba es contemporáneo, son técnicas que se utilizan en la restauración”.

Así que respaldó que actualmente el Ayuntamiento no tiene nada de histórico, como ya lo dijo la Presidenta Municipal Estrella Palacios Domínguez.

El delegado del INAH pidió a los regidores que se haga una gestión para hacer un proyecto que dignifique el edificio.