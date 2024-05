En Mazatlán se vieron este viernes auroras boreales generadas por una tormenta solar y la gente las puede ver con cámaras tanto de teléfonos celulares como fotográficas profesionales, manifestó el presidente de la Sociedad Astronómica Mazatleca, David Esquivel. “Es un espectáculo interesante, es muy bonito de verse, se vio aquí en Mazatlán, hay que decirle a la gente que se ve con cámaras tanto de celular como con cámaras (fotográficas) profesionales con larga exposición y lo que se ve es una franja de luz de color rojiso o rosado en el rumbo del norte”, añadió David Esquivel en entrevista este sábado.

“Estas auroras no tienen ningún efecto nocivo en las personas ni en los animales, pero son espectaculares, son interesantes, sí puede haber algunas afectaciones en telecomunicaciones, principalmente en telefonía celular, en ondas de radio, en satélites, pero no es nada significativo o importante o algo que pudiera generar alarma, lo que sí es que es algo que no ocurría desde 1859 y por eso es algo que es digno de notar (en estas latitudes más bajas a los polos de la Tierra)”.

Sol, en periodo de alta actividad Agregó que ahorita el sol está en un periodo de alta actividad, es un ciclo que se repite aproximadamente cada 11 años en el que dicho astro está emitiendo cantidades importantes de radiación electromagnética que se compone de muchas cosas, principalmente hay luz visible, hay calor, pero también hay ondas de radio, radiación gamma, ultravioleta, etcétera.

“La que nosotros percibimos es la que viene en forma de luz y de calor, pero hay una forma de radiación que se queda en lo que se le llama el campo electromagnético, la Tierra está girando sobre su eje y eso produce un campo eléctrico como un efecto de bobina y la radiación intensa que viene del sol se disipa en ese campo electromagnético, cuando ocurre de manera normal se ven luces de colores naranjas, verdes, rojos, sobre todo en las zonas puede ser el Polo Norte o el Polo Sur”, continuó David Esquivel. “Esto es raro porque desde 1859 no se reportaban auroras boreales en latitudes tan bajas, en 1859 ocurrió una cosa que se llamó el evento Carrington, por un astrónomo inglés que se apellidaba Carrington que observó que había manchas solares y que después se vieron auroras boreales en latitudes muy bajas, en esa época se reporta que se vieron auroras boreales en Ciudad de México y en La Habana, en Cuba, que están muy abajo y además en esa época no había luz, las ciudades no tenían iluminación eléctrica y por eso eran más visibles (las auroras boreales”.