Confirma reunión de Harfuch y Graciela Domínguez respaldo federal a Mazatlán: Secretario

La reciente reunión entre el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y la Gobernadora de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava en el puerto, representa una señal de “apoyo total” para Mazatlán ante la situación de seguridad, manifestó el secretario del Ayuntamiento, Moisés Ríos Pérez.

El encuentro entre ambas autoridades se desarrolló este viernes 18 de septiembre en las instalaciones de la Tercera Región Militar, como parte de las acciones emprendidas por autoridades federales y estatales para evaluar las condiciones de seguridad en Sinaloa.

Ante esto, Ríos Pérez explicó que se trató de una mesa de carácter nacional, en la cual participaron las autoridades federales convocadas y la Gobernadora en calidad de anfitriona, razón por la que no se requirió la presencia de autoridades municipales, como la alcaldesa Estrella Palacios Domínguez.

“Fue una mesa nacional en la que participaron los secretarios convocados y se invitó a la Gobernadora como anfitriona”, declaró.

El funcionario municipal indicó que la reunión derivó de un encuentro que Domínguez Nava sostuvo previamente con la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, debido a que la situación de seguridad en Sinaloa ha sido abordada de manera recurrente por el Gobierno federal.

En este sentido, agregó que la Presidenta de la República ya había enviado los apoyos comprometidos para reforzar la seguridad, por lo que las autoridades federales decidieron efectuar la reunión en Mazatlán para revisar directamente los avances y las necesidades existentes.

“La señal que manda esta visita es de apoyo total. Mazatlán necesita respaldo y lo hemos estado recibiendo. También demuestra la buena coordinación que existe entre los tres niveles de Gobierno. Esto tenemos que atenderlo, sobrellevarlo y superarlo juntos”, comentó.

“La principal indicación es mantener una mayor coordinación entre las autoridades y también con la sociedad”, añadió.

Por otro lado, en materia de seguridad preventiva, Ríos Pérez consideró que la participación ciudadana será fundamental para fortalecer las acciones preventivas, por lo que pidió a la población continuar colaborando desde sus respectivos ámbitos.

Además, aclaró sobre las mesas de seguridad municipales, que estas continúan realizándose diariamente a las 8:00 horas, aunque actualmente funcionan bajo una modalidad itinerante y las sedes se notifican con menor anticipación.

“Antes existía una programación habitual, pero ahora nos notifican desde la noche anterior en qué lugar se realizará la reunión. Estamos sesionando todos los días a las 8:00 de la mañana, que es lo importante”, dijo.

De esta forma, el secretario del Ayuntamiento, señaló que las mesas de seguridad continuarán realizándose todos los días a las 8:00 horas, aunque bajo una modalidad itinerante y con sedes notificadas con poca anticipación.

Por tal motivo, añadió que el seguimiento permanente de la estrategia, la coordinación entre los tres niveles de Gobierno y la colaboración ciudadana serán fundamentales para recuperar la tranquilidad en Mazatlán.