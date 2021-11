Confirma Rocha $500 millones para Mazatlán del Plan de Mejoramiento Urbano

El Gobernador Rubén Rocha Moya confirmó este domingo que el Gobierno federal invertirá 500 millones de pesos en Mazatlán el próximo año en el Programa de Mejoramiento Urbano.

En su primer discurso como Mandatario estatal, tras rendir protesta ante el Congreso del Estado, Rocha Moya dijo que hizo siete compromisos con el Presidente Andrés Manuel López Obrador para aterrizar la Cuarta Transformación en Sinaloa.

En ellos destacó la obra social en todos los municipios.

Y sí, como quinto compromiso está la incorporación de Mazatlán al Programa de Mejoramiento Urbano, siendo el primer municipio en entrar a dicho programa, que contempla un presupuesto de 500 millones de pesos para aplicarlo en la mejora de las colonias populares en el puerto.

“Vamos a tener posibilidades ahora de atender con “El Químico” el tema de las colonias populares, no es cualquier cosa, el PM es un programa que no lo teníamos en Sinaloa, va a ser la primera ciudad que lo tenga y van a ser entre 300 y 500 millones de pesos que se van a destinar”, pronunció Rocha Moya desde la máxima tribuna del estado.

“El quinto acuerdo, el Presidente de México aprobó nuestra incorporación al Programa de Mejoramiento Urbano, PMU. Esto significa un claro mensaje al cuidado y rescate del medio ambiente, las colonias populares de Mazatlán serán las primeras beneficiadas. Aquí recuerdo una visita histórica del poeta chileno Pablo Neruda a Mazatlán, que decía: Mazatlán puerto de noche, escucho las olas que golpean, se está refiriendo justamente a ese Mazatlán que está detrás de la zona turística, muy bien atendida, por cierto y yo lo celebro”.

”Yo le digo al Gobernador Quirino está bien que lo hagan, porque Mazatlán no solo le corresponde a Mazatlán, es una joya sinaloense y nosotros tenemos que apostarle al turismo de manera correcta, pero no solo Mazatlán vamos a diversificar. Entonces, vamos a tener posibilidades ahora de atender con “El Químico”; el tema de las colonias populares, no es cualquier cosa, el PMU es un programa que no lo teníamos en Sinaloa ,va a ser la primer ciudad que lo tenga y van a ser entre 300 y 500 millones de pesos que se van a destinar. Yo espero que así sea, que los diputados aquí están no nos vayan a rasgar los presupuestos de este programa, mi querido Nacho y Sergio, ahí se los encargamos”.

El nuevo Mandatario estatal le encargó a Ruth Díaz, Secretaria del Bienestar en el estado, coordinar los esfuerzos con el gobierno federal y con el Municipio para echar a andar no solamente el Plan de Mejoramiento Urbano, también el tema de los discapacitados y en general los programas sociales.

Expresó además que Mazatlán es una joya sinaloense y se le tiene que apostar al turismo de manera correcta.

En la semana, el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres informó que el Gobierno federal invertirá en el trienio mil 500 millones de pesos como parte del Plan de Mejoramiento Urbano, que se destinarán a pavimentar calles, en el drenaje y en infraestructura educativa.