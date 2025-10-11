Confirma Rocha Moya trabajo en conjunto entre Sinaloa y Durango por el caso de desaparición de Carlos Emilio

MAZATLÁN._ De manera coordinada están trabajando las fiscalías generales de Sinaloa y Durango con respecto al caso de la desaparición del joven duranguense Carlos Emilio, informó el Gobernador Rubén Rocha Moya.

El Mandatario estatal calificó como lamentable este caso ocurrido el pasado 5 de octubre en Mazatlán, donde Carlos Emilio habría sido privado de la libertad, siendo el momento de dirigirse al baño de un restaurante-bar el último contacto que se tuvo con él, según relataron sus familiares.

En su reciente visita al puerto, Rocha Moya confirmó que las dos instituciones se encuentran realizando las investigaciones pertinentes, asegurando que su gobierno mantiene comunicación constante con las corporaciones de seguridad.

“El caso se está investigando. La Fiscalía de Sinaloa y la Fiscalía de Durango están trabajando de manera conjunta, haciendo las investigaciones debidas y haciendo llegar los elementos del caso”, comentó.

“Es lamentable, como es lamentable cualquier privación de la libertad de cualquier joven o adulto”.

Rocha Moya comentó que se están sosteniendo reuniones con mandos militares para revisar estrategias de seguridad y buscar formas de mejorar las condiciones para prevenir este tipo de hechos.

“Ayer tuve una reunión larga en la Novena Zona Militar, porque todos los días revisamos la estrategia. Estamos tratando de mejorar las condiciones, estamos checando qué nos falta y qué más podemos hacer más. Todo el tiempo lo estamos haciendo”, expresó.

“En general, para las familias, cualquier elemento de su seno que desaparece, sin lugar a duda es lo más preocupante y también para nosotros, que estamos trabajando para eso”, agregó.

En lo que respecta a la demanda por parte de los familiares, quienes aseguran no recibir ningún tipo de información por parte de las autoridades, el Mandatario estatal pidió comprensión y destacó que la Fiscalía debe mantener secrecía para no entorpecer las investigaciones.

“Hay cosas que no pueden decir, porque están a nivel más que en las fiscalías, que hacen la primera investigación para poderla consignar al juez. Necesitan guardar alguna información porque manejan todo a nivel de hipótesis”, señaló.

“Y menos se deben dar elementos presuntos, como queriendo justificar las cosas”.

Carlos Emilio viajó desde Durango con su familia para celebrar su cumpleaños en Mazatlán, donde, de acuerdo con sus familiares, la última vez que lo vieron fue al dirigirse a un baño perteneciente a un negocio ubicado en el cruce de la Avenida del Mar y Rafael Buelna.

Su madre, Brenda María Valenzuela Gill, interpuso una denuncia ante la Fiscalía de Durango y ha pedido el apoyo de las autoridades de ambos estados, así como también ha difundido el caso a través de redes sociales para obtener mayor información que le permita localizar a su hijo.