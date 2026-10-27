Confirma Secretario de Seguridad de Mazatlán que dejan hielera en Palacio Municipal

Dos hombres que se bajaron de una camioneta blanca dejaron la mañana de este martes una hielera cerca de la puerta de la oficina de Ingresos en el Palacio Municipal de Mazatlán, confirmó el Secretario de Seguridad Pública Municipal, Gabino Ulises Jacobo Guerrero.

Agregó que al darse cuenta que los hombres se acercaban, policías que brindan vigilancia en la sede del Ayuntamiento creyeron que eran vendedores ambulantes y se acercaron a ellos a correrlos, por lo que dichas personas dejaron la hielera y se retiraron.

“El reporte me lo hicieron a mí alrededor de las 6:00 de la mañana, justo antes de que me reportaran el hallazgo o el aseguramiento por parte de Policía GOES (Grupo de Operaciones Especiales) del aseguramiento y el hallazgo de una toma clandestina”, agregó Jacobo Guerrero en entrevista.

“Estaba en ese reporte cuando me informan del hecho aquí en el Palacio Municipal, a lo que dice la agente que estaba de vigilancia, es que llegó una camioneta blanca y se bajan dos individuos cargando un objeto, al cual ella piensa que son vendedores ambulantes y al quererlos correr la arrojan ahí y la depositan ahí en ese lugar, no me determinan si fue ahí en la puerta, al interior o al exterior, pero fue el reporte que recibimos”.

Precisó que en ese momento la oficina estaba cerrada al público, pero es la hora del relevo del personal de seguridad en el Palacio Municipal, ubicado en el Centro de la Ciudad.

“Sí hay vigilancia, le digo se percató el agente, cuando se percatan que se acercan los individuos el agente interfiere para evitar que se posesiones pensando que eran vendedores ambulantes, (había) únicamente la vigilancia aquí del Palacio, que viene siendo Policía Municipal”, reiteró.

Expresó que hasta ahorita no tiene información si en el interior de la hielera había una cabeza o restos humanos ni si también dejaron un mensaje en una cartulina, pero ya personal de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa se hizo cargo de las investigaciones y en su momento emitirá una información responsable.

Sobre el supuesto mensaje que dejaron los hombre que viajaban en una camioneta blanca dijo que por el momento se mantiene en reserva para no entorpecer las investigaciones y de eso ya se encarga la Fiscalía.

“Eso se va verificar si las cámaras (de vigilancia) están en funcionamiento o no y ya lo determinaría la autoridad confirme a las indagatorias", reiteró.

"Al parecer, menciona la compañera de Policía que sí venían con el rostro cubierto y con camisas negras, vestidos de negro, manga larga".

También dio a conocer que tras el reporte acudió el mando operativo de la Policía Municipal así como elementos de las secretarías de Defensa, Marina y Guardia Nacional e hicieron recorridos en las inmediaciones del Palacio Municipal y del Centro de la Ciudad.

"Hasta ahorita nada más me dijeron que era una camioneta blanca, tipo cerrada, no dio marca la compañera, no especificó bien qué marca, modelo de la camioneta, únicamente un vehículo blanco tipo cerrado", continuó.

"No se indagó al interior de la hielera, únicamente se localizó y se dio parte a la Fiscalía y Fiscalía ya se va a encargar de las indagatorias para verificar el contenido, yo no lo puedo confirmar en este momento (que la hielera contenía una cabeza humana) hasta que Fiscalía emita ya un reporte de manera oficial".

Sobre el que presuntamente el mensaje iba dirigido a la familia de la Alcaldesa de Mazatlán, el titular de la SSPM recalcó que hasta el momento no tiene esa información.

"Hasta el momento no tenemos esa información que vaya dirigido a una persona específicamente!, expresó Jacobo Guerrero.

También dijo no saber por dónde llegaron los hombres que dejaron la hielera, pero pararon la camioneta por la calle 21 de Marzo, casi en la esquina de la calle Guillermo Nelson.

"El informe que dice la compañera: la camioneta se estacionó ahí, se percató, desconoce si entró por este lado o por acá, pero en este lado en donde está la oficina de Ingresos", subrayó el titular de la SSPM.

Sobre el que ocurran este tipo de hechos pese al fuerte despliegue de más de 9 mil elementos de las Fuerzas Federales y policiales en Mazatlán, dijo que la estrategia que se implemente al la misma de la estrategia nacional y las fuerzas federales obedecen las órdenes de sus superiores, la Policía Municipal se suma a la misma en recorridos y patrullamientos, además de acudir a atender los reportes.

"Hasta ahorita ya tenemos la seguridad implementada en el Palacio que es la seguridad normal, verificaremos y analizaremos la situación para ver si es necesario reforzar e implementar los recorridos más constantes", expresó.

"El contexto lo conocemos todos, es un contexto en el que estamos viviendo, mi percepción es que va variando y hay menos homicidios hasta el momento, los hechos de esta naturaleza vienen siendo hechos aislados, no se había presentado que dejaran una hielera aquí en el Palacio, (Municipal), a eso me refiero, pero vamos a estar atentos a cualquier situación y en cualquier lugar".

Tras el levantamiento de los indicios las puertas del Palacio Municipal estuvieron abiertas para funcionarios, personal y público a partir de las 8:00 horas.

Las unidades que trasladan a la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez llegaron después de las 8:00 horas, pero a ella no se le vio ni ha dado alguna entrevista a personal de medios de comunicación hasta el momento.

Cerca de las 9:00 horas frente a dicho recinto comenzaron a pasar turistas que viajan en los cruceros que arribaron este martes a Mazatlán.