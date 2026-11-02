$!Confirma Secretario de Seguridad ingreso de armados a estacionamiento de Jumapam en Colonia Obrera

Personas provistas con armas de fuego ingresaron la noche del pasado viernes al estacionamiento de las instalaciones de la Jumapam ubicadas en la Colonia Obrera, en Mazatlán, confirmó el Secretario de Seguridad Pública Municipal, Gabino Ulises Jacobo Guerrero.

“Sí tuve conocimiento de que personal armado ingresó a las instalaciones, al parecer no causaron más daños, se atendió el reporte y quedó bajo investigación de la Fiscalía del Estado”, expresó en entrevista.

De acuerdo con lo que se dio a conocer públicamente, cerca de las 19:00 horas del pasado viernes 30 de octubre personas armadas forzaron el portón de las instalaciones de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán, ubicadas en la Calle P. Chávez, entre las calles San Luis Potosí y Josefa Ortiz de Domínguez, en la colonia en mención, e ingresaron al estacionamiento.

Algunas versiones indican que presuntamente trataban de privar de la libertad a alguna persona en el lugar, pero eso no ha sido confirmado por ninguna autoridad.

“No (no se supo por qué ingresaron), únicamente se generó el reporte, creo que un empleado de ahí de Jumapam fue el que realizó el reporte, posteriormente se trasladaron las unidades a verificar, ya se habían retirado (las personas armadas), al parecer no causaron mayores daños”, reiteró el Secretario de Seguridad