Confirma Secretario del Ayuntamiento de Mazatlán alerta por desaparición de Servidores de la Nación

Sí se tiene una alerta por la presunta desaparición de Servidores de la Nación en este Municipio y se sabe de un operativo de búsqueda de ellos, confirmó el Secretario del Ayuntamiento de Mazatlán, Moisés Ríos Pérez.

”(Sé) lo mismo que ustedes que han estado siguiendo en medios que sí hubo esa alerta y que estaban en una constante búsqueda que tenían en la zona en donde los muchachos que estaban y sí también estamos a la espera de ver si eran estos muchachos que se presentaron”, agregó Ríos Pérez en entrevista.

Lo anterior ante versiones de que trabajadores de programas sociales federales se encuentran desaparecidos, que se implementó un fuerte operativo en su búsqueda en el área de El Recodo y se investiga si se trata de algunos jóvenes que fueron vistos vistiendo pura ropa interior la noche del lunes en la Carretera Internacional 15 México-Nogales, en la zona del Ejido El Venadillo.

“Ellos lo han tratado todo vía federal”, añadió tras encabezar la celebración del 164 aniversario de la Batalla de Puebla en este puerto y momentos antes de asistir a la reunión privada de la Mesa Regional de Seguridad y Construcción de Paz en las instalaciones de la Tercera Región Militar.

Expresó que la búsqueda la realiza personal de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional, pero no tiene mayor información al respecto pues como el caso se maneja desde instancias federales solamente sabe lo que se ha difundido en medios de comunicación.