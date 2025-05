$!Confirma Seguridad Pública de Mazatlán que agente de Tránsito desaparecido se encontraba de vacaciones

Tras el anuncio de la desaparición de Marco Ernesto Aguilar Vargas, elemento de Vialidad y Tránsito Municipal, el Secretario de Seguridad Pública, Jaime Othoniel Barrón Valdez, confirmó que el hombre de 34 años sí era un agente activo de la corporación; sin embargo, se encontraba actualmente de vacaciones.

Indicó que no tienen mucha información al respecto de los hechos, pues es la Fiscalía General del estado la que se encarga del caso; así que no está del todo claro si su desaparición tuvo que ver o no con algún tema relacionado a su trabajo.

“Sí, es correcto, es un elemento (de Tránsito), la denuncia la interrupción directamente ante la Fiscalía General del Estado. Creo que se hizo desde el día 30 o el primero, no estoy seguro, pero no tenemos esa información en general”, compartió Barrón Valdez.

“Se trata de un elemento en materia de vialidad. Sí, se encuentra activo, pero de vacaciones, de hecho. No sabemos a qué esté relacionado el hecho, eso ya lo tendrían que determinar las autoridades investigadoras. No tengo la información exactamente del lugar, la tiene la fiscalía directamente”.