Confirma SSPM ‘barridos’ previo a los festejos del Grito de Independencia

Tal y como se hizo durante las fiestas del Carnaval, la Secretaria de Seguridad Pública Municipal informó que previo al evento del Grito de Independencias se estarán realizando los llamados ‘barridos’ (revisiones) para detectar objetos que puedan representar un riesgo a quienes acudan a la fiesta en la Plazuela República.

Las revisiones minuciosas para localizar armas punzo cortantes se llevarán a cabo en círculos en el primer cuadro de la ciudad, esto como parte del operativo de seguridad para las fiestas patrias que se presentó hace días; así lo señaló el SSP, Jaime Othoniel Barrón.

“Tenemos el plan operativo que les presentamos hace dos días. Ya lo tenemos bien estructurado; hay una excelente coordinación con las demás autoridades y vamos a realizar todos los recorridos que nosotros le llamamos ‘barridos’, que son revisiones minuciosas al lugar para localizar objetos que pudieran considerarse como un riesgo, como un arma que pueda ser utilizada en el evento”, dijo Barrón Valdez.

“¿Qué es lo que está prohibido? Pues todo lo que se pueda generar algún daño, lo que se puede utilizar para herir como un cuchillo, una navaja, evitar también los objetos de cristal y cosas similares como las que se prohiben en el Carnaval. Obviamente evitar armas de fuego sobre todo”.

Ante la pregunta de si está garantizada la seguridad para los asistentes al evento, el líder de la Policía Municipal indicó que confía en la estrategia compuesta por los tres órdenes de Gobierno, en la que más de mil elementos de seguridad apoyarán para salvaguardar el bienestar de los mazatlecos.

“Todo tipo de objetos peligrosos que se presenten, nosotros vamos a estar pendientes para salvaguardar la integridad de todas las personas. Como les digo, el operativo se encuentra bien estructurado; somos más de mil 500 elementos, entonces creo que es lo suficiente para mantener el orden y la seguridad en el evento”.

NO HABRÁ ESTACIONAMIENTO EN EL CENTRO

Por otro lado, Jaime Othoniel Barrón confirmó que será a partir de las 9:00 horas del próximo 15 de septiembre cuando se inicie con los esfuerzos de logística para el Grito; ya que se comenzará a retirar a los carros estacionados en la zona aledaña a Palacio Municipal, lugar donde se concentrará la fiesta.

“Nos ponemos con el movimiento a partir de las 10, pero vamos nosotros a realizar el retiro de los vehículos como a las 9 de la mañana aproximadamente; esto para que la sociedad esté informada y evite estacionarse en toda esa zona donde se realizará el evento”.

Cabe recordar que las calles que estarán cerradas el próximo lunes por la festividad serán Ángel Flores, Benito Juárez, Aquiles Serdán, 21 de marzo, José María Canizales, Guillermo Nelson, entre otros. Mientras que habrá rutas alternas que derivarán por la calle Melchor Ocampo.