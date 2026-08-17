Confirma SSPM retención en Nayarit de 10 nuevas patrullas para Mazatlán que se desviaron de ruta

Un total de 10 patrullas nuevas que traía el proveedor de Guadalajara a Mazatlán fueron retenidas momentáneamente el sábado en Nayarit por elementos de la Policía Estatal de esa entidad al desviarse de la ruta que les indicaba el GPS, confirmó el Secretario de Seguridad Pública Municipal, Jaime Othoniel Barrón Valdez.

“Comentaron que fue una cuestión ahí de que se desviaron, se equivocaron ahí de ruta, esas son las patrullas que se van a entregar al Municipio, pero son por parte del proveedor, no tenemos nosotros que ver con el traslado, es la empresa que hace la venta y ya nos comunicamos nosotros con el Estado, en este caso allá en Nayarit para que dieran las facilidades”, explicó.

“Pero sí fue una cuestión de GPS, sí son unidades que van a ser entregadas, son de nosotros, son 10 unidades nuevas que van a ser entregadas probablemente la próxima semana”.

Cuando el Municipio hace una compra siempre se hace la compra completa, no nada más la unidad, sino se compra patrulla, ya rotulada y con el color oficial de la corporación.

Ante versiones de personas en redes sociales de que las patrullas andaban en un operativo, precisó que el personal de esa corporación no puede salir del Municipio a operativos, se hacen traslados en ocasiones de Mazatlán a Culiacán a reuniones, pero nada más.

“Nosotros no podemos salir del Municipio de Mazatlán, nosotros tenemos nuestra jurisdicción, hay algunos casos en los que se hacen algunos traslados, en este caso a Culiacán, pero operaciones no podemos realizar en otros municipios, solamente en Mazatlán”, continuó.

Reiteró que en este caso fue el mismo personal de la empresa proveedora la que realizó el traslado de las 10 patrullas nuevas a Mazatlán, las cuales ya están desde el sábado 15 del mes en curso en las instalaciones de la SSPM.

“Hubo una confusión más de GPS porque las unidades venían circulando en la pista sin ningún problema, desconozco la ruta pero sí las traían de Guadalajara, aquí están con nosotros, llegaron el mismo sábado que se difundieron esos videos, ya están ahí con nosotros, ya nada más estamos en los últimos detalles que son las placas, la gasolina para ponerlas a trabajar”.

Informó que se dio cuenta de la detención del convoy de unidades por parte de la Policía Estatal de Nayarit porque les hablaron de esa entidad a Sinaloa por medio de C4 que había unas unidades retenidas.

“Ya les explicamos que sí eran unidades de nosotros, que el mismo proveedor traía para hacer la entrega, con logo de Mazatlán, sí son unidades que ya van a ser oficiales en el momento que ya se haga la asignación y la entrega al Municipio”, añadió Barrón Valdez.