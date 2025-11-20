Confirma Vicefiscal privación de la libertad de dos mujeres la noche del miércoles en Mazatlán

Se investiga la privación de la libertad de dos personas del sexo femenino que ocurrió la noche del miércoles entre la Avenida Ejército Mexicano y la calle Río Piaxtla, en este puerto, donde una menor que las acompañaba quedó abandonada en el lugar, confirmó el Vicefiscal en la Zona Sur del estado, Isaac Aguayo Roacho.
“Estamos en esas primeras horas ahí de recibir testimonios de familiares cercanos que nos puedan aportar información y siguiendo los protocolos y recabando de acuerdo a los protocolos información que se necesita para esclarecer estos hechos”, añadió Aguayo Roacho.
En entrevista este jueves con personal de medios de comunicación tras asistir al evento de entrega de ascensos al grado inmediato superior al personal de la Tercera Región Militar que se hizo acreedor a ello, agregó que en el lugar quedó una menor que fue atendida por personal del Sistema DIF municipal para buscar a un familiar.
“Ahí inmediatamente atendió DIF para buscar algún familiar con quién quedarse, ya esa parte ya se cubrió, ya se localizaron familiares y el DIF se encargó de esas tareas, pero sí una menor”, continuó.
“Iban en un vehículo, así es, no tenemos todavía claro esa parte (de cómo ocurrió el hecho), lo que sí tenemos es principalmente los reportes, las llamadas a C 4 (Centro de Control, Cómputo y Comando del Gobierno del Estado) que se hacen, no se ha podido localizar a un testigo, alguien que nos diga exactamente cómo sucedió esa parte, estamos trabajando en eso como para poder decir cómo fue que las interceptan y de qué forma las hacen o se las llevan”.
También dio a conocer que se está en la primera parte de la investigación de la privación de la libertad de dos mujeres.
“Así es (son dos mujeres), estamos hablando de personas de arriba de 40 años”, expresó, aunque dijo que todavía no puede confirmar o descartar si dichas personas son de Mazatlán.
También expresó que no tiene datos para poder afirmar o negar si las dos personas del sexo femenino fueron interceptadas por gente armada y en qué se las llevaron.
“Estamos en las primeras horas y más adelante pudiéramos ya abordar esa parte, pero ahorita no tengo datos para confirmar o descartar que se usaron armas de fuego, cuántas personas intervinieron, hombres mujeres, si usaron vehículos o no, cuántos de ellos, todo eso lo estamos revisando, estamos hablando de que prácticamente sucedió esto en la noche de ayer, una vez que reunamos más información quizás pudiéramos (dar más información)”, añadió.
El Vicefiscal recordó que estos hechos ocurrieron pasadas las ocho y media de la noche del miércoles.
“Se dirigían a un local por ahí comercial de ese lugar, todavía no (se emiten las fichas de búsqueda), pero están próximas a salir”, reiteró Aguayo Roacho.