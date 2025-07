Confirma Wendy Barajas su renuncia al Comité de Búsqueda de Personas Desaparecidas en Mazatlán

MAZATLÁN._ Luego de que anunció de manera repentina su renuncia al Comité de Búsqueda de Personas Desaparecidas en Mazatlán, la regidora Wendy Barajas Cortés aseguró que no se ha tenido ni una sola mesa de trabajo entre sus miembros, ni tampoco disposición por encontrar algún avance en los diferentes casos.

La edil señaló que aunque fue ella quien exigió la creación de dicho comité en un principio, se dio cuenta que en la comisión predomina la inoperancia y la simulación antes que lo importante; es decir, rendirle cuentas a la gente esperanzada en encontrar a sus familiares perdidos.

“Hice formal mi renuncia porque desde que tomé protesta como regidora estuve insistiendo con que se formara el Comité Municipal de Búsqueda de Personas. Sabemos todos que estamos viviendo una crisis tremenda de personas desaparecidas y me pareció una prioridad que aquí en el Ayuntamiento tuviéramos ese comité para poder apoyar un poco a las familias que están desafortunadamente pasando por esta tragedia familiar”, dijo.

“Después de tres meses se logró que nos tomaran la protesta, pero ya pasaron otros cuatro y no hemos tenido ni una sola mesa de trabajo, y simple y sencillamente no quiero formar parte de una simulación, ya que solamente es un comité que está en papel, pero que en trabajo, en disposición y en apoyo para las familias no hay nada”.

Barajas Cortés recalcó que pese a sus insistencia en reuniones y sesiones de Cabildo, nunca se llegaron a lograr verdaderos avances con el tema de las búsquedas debido a que no encontró respuestas de los otros involucrados; por lo que tomó la decisión de no seguir con esta comisión.

“Después de mucho insistir... hice un posicionamiento en dos sesiones de Cabildo; primero la petición para que se formara, después para que empezáramos a trabajar, pero al final no logré avanzar y no vi respuesta”.

Agregó que desde su perspectiva como regidora y líder del PAN a nivel Estatal, seguirá luchando por apoyar a toda esta gente que pide ayude con sus casos de desaparecidos, pues lo primero que se necesita para ellos es poner la voluntad por delante.

“Tomé la decisión de trabajar desde mi trinchera como regidora, como mujer y pues no pertenecer a ese comité que nada más está en papel y es una simulación. Entonces, yo creo que se trata de voluntad, es todo lo que hace falta, querer hacer las cosas y ellos no quisieron”.