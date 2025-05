Confirman ataque a cámaras del C4 en Mazatlán; SSPM recibió reporte hasta la mañana

Jaime Othoniel Barrón Valdez reiteró que estos hechos y la investigación son cuestiones de las que se encargan las autoridades federales, por lo que prefiero no emitir un juicio ni decir algo extraoficial, ya que también se hablaba de una posible privación de la libertad sin confirmar.

“Confirmado hasta la mañana (el hecho). Esta es la información que les puedo proporcionar, porque es una información que no me corresponde a mí, al Municipio; son cuestiones del Estado. Entonces nosotros hasta la mañana tuvimos el reporte formal del hecho y hasta ese momento se verificó”, indicó.

“Nosotros no podemos manejar nuestro eso de manera oficial. La información que le estoy dando es la oficial. La confirmación, lo que se cuenta son cuestiones que nosotros no podemos aceptar. Nosotros no tenemos ninguna información de lo que se está comentando (posible privación de la libertad)”.

Acerca de qué medidas van a tomar para proteger las camaras de seguridad en toda la ciudad, el Secretario comentó que la vigilancia no se ha relajado, y que los recorridos por las calles y avenidas del puerto seguirán siendo continuos a toda hora del día.

“Ya las tenemos, son medidas de prevención, son medidas de recorridos continuos, pero hay que recordar que es muy importante la denuncia, es muy importante hacerlo por los medios formales, hacerlo en 911, para poder nosotros atenderlo de manera inmediata”, dijo.