Confirman hallazgo de Santiago y Carlos Sánchez en fosas clandestinas de Concordia

Tras una jornada de búsqueda realizada por el colectivo Por Las Voces Sin Justicia el pasado 9 de mayo, fueron localizados e identificados los restos de Santiago Sánchez Rodríguez y Carlos Enrique Sánchez Rodríguez, turistas originarios de Querétaro que permanecían desaparecidos desde abril del 2025, cuando regresaban a su Estado después de vacacionar en Mazatlán.

Así lo informó el colectivo a través de sus redes sociales, quienes informaron sobre el hallazgo e identificación de Santiago y Carlos Enrique, quienes permanecían desaparecidos desde hace más de un año.

De acuerdo con la agrupación de madres buscadoras, la localización se derivó de una jornada realizada en coordinación con la Agencia Especializada en Desaparición Forzada de Personas en la Zona Sur.

“Posterior a una búsqueda realizada por nuestro colectivo el 09 de mayo en la zona de Concordia, con el acompañamiento de la Agencia Especializada en Desaparición Forzada de personas zona sur y, pese a la falta de apoyo institucional de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas del Estado de Sinaloa, se llevaron a cabo acciones de búsqueda por parte del colectivo, logrando su localización”, se complementa.

El colectivo también expresó sus condolencias a familiares y seres queridos de Santiago y Carlos Enrique, a quienes envió un mensaje de solidaridad y acompañamiento ante la pérdida.

Los restos de ambos jóvenes fueron encontrados en las fosas clandestinas descubiertas en febrero de 2026 en la comunidad de El Verde, durante las investigaciones relacionadas con el secuestro y asesinato de 10 trabajadores de la empresa minera Vizsla Silver en Concordia.

Santiago Sánchez Rodríguez, Carlos Enrique Sánchez Rodríguez, junto con José Isaías García Rosey, desaparecieron el 7 de abril de 2025 cuando viajaban de regreso a Querétaro después de pasar varios días en Mazatlán, donde celebraron el cumpleaños de este último.

Según las investigaciones, la última comunicación con los tres jóvenes ocurrió cuando transitaban por la autopista Durango-Mazatlán, a la altura del municipio de Concordia.

El pasado 23 de junio también fue confirmada la identificación de los restos de José Isaías García Rosey, quien igualmente fue localizado en una fosa clandestina de la misma zona.

Con la identificación de Santiago y Carlos Enrique, los tres jóvenes queretanos reportados como desaparecidos tras su viaje a Mazatlán han sido localizados sin vida, por lo que el colectivo Por las Voces Sin Justicia reiteró su acompañamiento a las familias de las víctimas y expresó su esperanza de que los seres queridos encuentren fortaleza y paz ante una búsqueda que concluyó después de más de un año de incertidumbre.

“Les enviamos un abrazo solidario a su familia, así como todo nuestro respeto y cariño. Compartimos su tristeza y elevamos nuestras oraciones para que encuentren consuelo, fortaleza y paz en estos momentos tan difíciles”, culmina su comunicado.