Confirman privación de la libertad de una persona en taquería de la Colonia Juárez

Sumado a la ola de hechos violentos que se registraron la noche del viernes, también se reportó la privación ilegal de la libertad de una persona en una taquería ubicada en la colonia Benito Juárez, presuntamente el propietario del establecimiento; así informó el secretario del Ayuntamiento de Mazatlán, Moisés Ríos.

El funcionario explicó que el reporte le fue notificado alrededor de las 2:30 horas, mientras se daba seguimiento a los distintos incidentes ocurridos en la ciudad. Precisó que hasta el momento la información oficial únicamente confirma que la víctima fue privada de su libertad.

“Sí, fue ese último evento que me lo reportaron a las 2:30 de la mañana. Yo estaba muy atento también y me dijeron que fue privada de la libertad una persona. Hasta ahí es donde yo tengo que dejar el reporte, que es privado de la libertad”, declaró Ríos Pérez.

Indicó que, de acuerdo con los datos preliminares, el hecho ocurrió en un domicilio donde opera una taquería de la colonia Benito Juárez, cerca de las inmediaciones que anteriormente fungían como corporación policiaca y que hoy son el futuro Centro Deportivo Marco Verde.

La privación de la libertad se suma a otros cuatro hechos violentos registrados durante la misma noche, los cuales dejaron un saldo de dos personas asesinadas, dos lesionadas por arma de fuego, además de viviendas atacadas a balazos en distintos puntos de Mazatlán.

En tanto, el secretario señaló que éstos acontecimientos son parte de la confrontación entre grupos delictivos que mantienen una disputa interna, situación que asegura, fue monitoreada de manera permanente por las corporaciones municipales y estatales en todo momento.

“Son hechos que se están presentando dentro de la pugna que existe. Ayer estuve monitoreando incluso hasta las 3 de la mañana; estuvieron atendiendo de una forma muy inmediata los hechos. Creo que hubo unos detenidos y también hay un seguimiento muy puntual, pero sí fue una noche de varios eventos”.

“Es parte del proceso que traen ellos en la pugna interna, es muy evidente. Estuve platicando con el Secretario (de Seguridad) y ahorita vamos a seguir teniendo plática para ver un rediseño de cómo poner en varios puntos, porque fueron de diferentes lugares de la ciudad”.

Explicó que aunque los elementos policiales se encontraban cerca de los lugares donde ocurrieron las agresiones y respondieron con rapidez a los reportes ciudadanos, será necesario realizar un rediseño para fortalecer la cobertura en distintos sectores. Mientras rechazó que la jornada violenta represente un fracaso del operativo “Verano Seguro 2026”.

“No, el operativo está instalado y lo que vamos a hacer es rediseñar, porque además estaban muy cercanos todos los elementos de donde ocurrieron los hechos. Atendieron de una forma urgente los llamados de los vecinos gracias a una presencia muy cercana. Eso ayuda a inhibir, pero sí tenemos que darle una buena revisada al despliegue operativo”.