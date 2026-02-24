$!Confirman que Gobierno del Estado invertirá en Puente Juárez, en Mazatlán

“Es preocupante que como está represente un tema social porque la infraestructura que se sigue debilitando, y en su momento dado pueda interrumpirse ese paso vial porque no se intervino a tiempo afectaría de sobremanera a la ciudad”.

Para Tlaloc Altamirano Loo, vicepresidente del Colegio de Ingenieros, esta obra debe darse porque puede ser minutos, horas, días o meses que pueda presentarse un problema mayor.

“La ventaja es que ya el gobierno está tomando cartas en el asunto y en la reunión que tuvimos ya dio la anuencia y se sabe que cuando ya da la orden se trabaja en ello. De hecho ya se inició el proyecto e incluso ya se puso fecha para su terminación, porque ya sacaron la mecánica de suelos y estaban haciendo barrenos y ponle que se sumarían seis meses de construcción del puente más las instalaciones y ductos que pasan por ahí”.

El presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Mazatlán, Jesús Antonio Espinosa Sanabria explicó que en coordinación con la empresa experta en edificación de puentes e integrantes del consejo directivo, como el vicepresidente Tlaloc Gilberto Altamirano Loo y Guillermo Trewartha Domínguez se reunieron con funcionarios de Obras Públicas Estatal para exponer que por seguridad debe intervenir la infraestructura del puente Juárez, como prioridad.

Como una iniciativa para aportar con asesoría y conocimiento, el Colegio de Ingenieros Civiles de Mazatlán, presentaron ante el Gobierno del Estado una proyección de la obra civil con una inversión aproximada a los 70 millones de pesos, resultado de una revisión realizada al Puente Juárez, donde detectaron gran deterioro por la antigüedad de la infraestructura y los riesgos latentes por el diario paso de unidades pesadas y tráfico vehicular.

En la proyección presentada por la empresa se propone subirlo un metro como máximo y que se sostenga en un solo claro para darle mayor salida al agua y sea menor la obstrucción que actualmente tiene y cuestiones más técnicas para mejorar su resistencia y uso, expuso.

“La empresa Freyssinet nos ha ayudado a decir mira, se puede solucionar de esta manera con estos sistemas constructivos y podamos llegar a que mejore la vida útil en algunos casos y en otros casos sugerir la reparación o en su defecto pues una construcción nueva”, pero aclaró será Gobierno del Estado quién lo decida.

Para Altamirano Loo priorizar el puente Juárez requiere de la mayor atención de las autoridades porque desde los 90 registró su edificación, pero además es por ahí por dónde entra la mercancía que se importa y exporta de la ciudad, donde la infraestructura ya presenta deterioro por el paso del tiempo, aunado de que no ha sido atendido desde y así como esta vía ya presenta señales de advertencia como el de la Marina.

Agregó que las estructuras se diseñan para un tiempo de vida pero si no tienen mantenimiento no se les puede prolongar más de los 30 años y temas como la salinidad afectan.

Por su parte, Espinosa Sanabria, habló de que buscan contribuir en la posible solución de este tipo de infraestructura con el aporte de expertos en el ramo colegiados.

“Nosotros como un colegio de profesionistas, pues levantamos la mano para aportar nuestro granito de arena. Siempre es muy fácil criticar, o sea, a todos se nos da. Pero el ahora sí que aconsejar y decir cómo, pues no todos están capacitados. Y esta es la intención como colegio que no se den problemas, pero sí soluciones”.

Trewartha Domínguez sostuvo que en la plática que tuvieron en Gobierno del Estado, ellos ya están haciendo el proyecto y los estudios de cimentación a la par y podría llevarles tres meses para empezar las obras y otros seis meses para terminarla.

“Están trabajando en el proyecto. Están en eso. Están trabajando haciendo los sondeos para definir la cimentación y el procedimiento de construcción. Aparentemente se va a buscar hacer un solo claro, un claro intermedio para darle un poco más de área hidráulica a la salida del agua”, pero dijo que en este proyecto no sería conveniente ampliarlo.

Aunque citó que lo mejor sería ampliarlo, pero saldría más costoso y llevaría más tiempo terminarlo, así que hay que aprovechar que ya está ordenado que se haga la obra por el Gobernador de Sinaloa Rubén Rocha, cuando había declarado que ya no alcanzada hacer la obra en su sexenio.

Además de que ampliarlo representaría haber expropiaciones a propietarios de fincas de los alrededores y mover instalaciones de servicios y el puente de ferrocarril que está a la misma distancia.

En la explicación dada por los directivos del colegio de ingenieros y en fotos mostradas lo mejor es no desordenar ni generar un embudo mayor, solo renovar el puente.

Coincidieron que de acuerdo a las condiciones que presenta el puente, no recomiendan solo arreglarlo.

“Nosotros somos de la idea de que se haga nuevo. Que de acuerdo a la proyección que nos presentó la empresa, pues era muy poca la diferencia entre hacerlo nuevo y repararlo”.

Sobre la elevación del puente, señalaron que apenas sería de un metro porque topa con un semáforo y tendrían que alargarlo: “Si te fijas, al otro lado de las calles, o sea, de este lado tienen un semáforo y al elevar mucho cómo va a caer el carro, Y ahí como hay micho flujo va a ser algo complicado. Y del otro lado, también tendría una afectación porque se tendría que hacer una obra más larga”.

En cuanto a aprovechar esta obra para dragar el estero el Infiernillo, lo descartaron como viable en esta etapa aún y que sanear el lugar sería positivo, pero, no que se incluya en este proyecto porque se requiere de la realización de diversos estudios de impacto ambiental.

Por último, Espinoza Sanabria destacó que el organismo colegiado durante 53 años como normativo serán el apoyo y por ello tocaron puertas, primero en el municipio para presentarles la problemática hasta escalar al Gobierno del estado.

Sobre las revisiones a los puentes, citaron que desde el 2021 iniciaron la revisión de los puentes vehiculares principales de la ciudad, como los dos puentes de la Marina, el de la Insurgentes, el Grijalva y el de la Juárez por dónde se conduce la mayor parte del tráfico vehicular de la ciudad.

Los puentes de La Marina fueron construidos por una empresa de origen alemán de nombre Freyssinet y fue quien ha revisado las condiciones del puente Juárez para realizar la proyección presentada al Gobierno del estado.