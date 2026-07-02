Confirman reportes al 911 por afectaciones del humo en Mazatlán por incendio en el basurón municipal

Si se han recibido reportes al número de emergencias 911 de afectaciones por el humo en algunas colonias de Mazatlán generado por el incendio en el basurón municipal que comenzó el pasado lunes, pero no se ha tenido necesidad de trasladar a ninguna persona a algún hospital, confirmó el Coordinador Municipal de Protección Civil, Óscar Roberto Osuna Tirado.

“Ha habido llamadas al 911 donde hemos ido a recorridos junto con Ecología, hacen las mediciones y hemos emitido recomendaciones en torno, se han dado ahí por lo que es Urbi Villas, se han dado por Santa Teresa, anoche tuvimos en La Sirena básicamente y en la parte alta de la Flores Magón y afortunadamente no hemos tenido necesidad de trasladar a ninguna persona a algún hospital", añadió en entrevista.

Agregó que se recomienda a la población que cuando se tenga bastante humo en la zona es importante el uso del cubrebocas, se deben cerrar puertas y ventanas para evitar que el humo entre a la casa.

“Y básicamente reportar al 911 si tiene algún padecimiento en tema de garganta u otras, hasta ahorita no (no se ha reportado ningún padecimiento generado por el humo del incendio en el basurón municipal)”, reiteró.

También dijo que la mañana de este 2 de julio ya queda un poco de humo, pero se prevé que en antes del mediodía se finiquite y ya el trabajo fuerte para finiquitar al 100 por ciento la emergencia del basurón se tiene que hacer un trabajo de maquinaria pesada que ya se está haciendo y ya se están haciendo cortes de material de balastre para hacer unos terraplenes y echarlo en donde corresponde para sofocar las fumarolas que se tienen.

Tras el incendio, desde el pasado martes se reportó que el humo estaba afectando a los habitantes de colonias aledañas al basurón municipal ubicadas en el Ejido de Urías, al sur de Mazatlán, y por algunas horas el olor del humo se extendía a otras áreas más alejadas de este puerto.