Confirman traslado de pingüinos a nuevo espacio en el Gran Acuario Mazatlán

El pingüinario ya no será utilizado como tal y las especies que ahí se encuentran serán trasladadas a su nuevo hábitat que se acondicionan en un espacio del Gran Acuario Mazatlán Mar de Cortés, confirmó el director general de este recinto, Simon Norris.

“El pingüinario, que una vez estuvo también el Tiburonario y sabemos de esa historia, es un lugar que era económicamente muy costoso por el tema de la construcción, enfriamiento para tener los animales en buena salud, entonces lo que hemos hecho es preparar dentro del nuevo Acuario, el Gran Acuario Mazatlán, en este gran edificio, un lugar específico para ellos con todos los cuidados, está preparado bien”, añadió.

En entrevista tras la sesión extraordinaria de Cabildo, agregó que se está trabajando todavía en el acondicionamiento, las especies siguen en las anteriores instalaciones a cargo de los cuidadores expertos del nuevo Acuario.

“Son 11 pingüinos y siete lobos marinos, yo quiero decir que mi preocupación desde el 2023 cuando llego aquí ha sido siempre los animales, que si quedan en responsabilidad del Ayuntamiento, nosotros somos expertos de animales, trabajamos en acuarios y en zoológicos y hemos tenido ese contrato para mantener en buena salud y pensando en el bienestar de los animales desde siempre, de verdad sin pensar mucho en el tema económico cuánto nos va costar mantener estas viejas instalaciones que de verdad tienen más de 40 años, no han pensado en la economía, en gastos, en la energía”; continuó.

Reiteró que eso ha sido un poco de dificultad para el Gran Acuario Mazatlán Mar de Cortés, pero llevan 2 años tratando y cuidando a los animales y casi un millón de visitantes han visto la exhibición educativa con lobos marinos e interacción con pingüinos y eso es una gran atracción para Mazatlán por el turismo y no se quería perder esto.

“Entonces las negociaciones han sido un poco más complejas porque llevándonos los pingüinos hay temas legales con Semarnat y Profepa, pero ya estamos arreglando eso, llevarnos los pingüinos a mejor hábitat, el año pasado nació el primer pingüino pata salada de Mazatlán y yo espero que con las nuevas instalaciones van a seguir con más crías”, continuó.

“Y los lobos marinos quedarán donde están ahora, pero como todos saben cambió una ley este año, que prohíbe la exhibición o shows de mamíferos marinos y por eso estamos ya cambiando para hacer exhibiciones educativas que muestren al público el trabajo que hacemos con los lobos marinos, esto conforme con la nueva ley”.

Por ello se hacen cambios al espacio de los lobos marinos y con todo el equipo del Gran Acuario Mazatlán Mar de Cortés se puede pensar en un futuro grande donde se pueda crear y construir un santuario de los lobos marinos, que se puedan seguir rescatando estas especies que se encuentran en Mazatlán y en marzo pasado rescataron a Lola.

Posiblemente el año próximo lleguen más lobos rescatados y es importante ofrecer este servicio al público.

También dijo que el Gran Acuario mantendrá el Hospital de Fauna Silvestre.

“Entonces este tema ya resuelto, es un programa de pagos que nosotros podemos afrontar también con las particularidades del tema del turismo en este momento que es un poco difícil, está por encima, pero ya es un programa que podemos pagar, estamos tranquilos, tenemos un aliado en el Ayuntamiento, particularmente con todos los regidores y todos porque ellos sí entienden que el Acuario es una estructura turística, una atracción turística número uno en Mazatlán”, recalcó.

“Ya tenemos en México, nacional como una atracción turística premier, y también somos el Acuario más grande de Latinoamérica aquí en Mazatlán y esto es importante,. el Cabildo, los regidores, el Ayuntamiento, la Presidenta Estrella Palacios reconocer cuánto es importante el Acuario y que superamos esta pequeña crisis, pero en realidad no era tan grande, pero ya está resuelta, ya podemos seguir con los animales dando cuidado a los lobos marinos y a los pingüinos, el futuro brilla para el Acuario”.

Expresó que se tienen muchos planes de expansión con nuevas exhibiciones, ya en Navidad se tendrá una nueva exhibición de titanes que se va abrir y en el 2026 mucho más.

El director ejecutivo del Gran Acuario Maazatlán Mar de Cortés, Rafael Lizárraga Favela, precisó que lo que se acordó pagar en 14 meses es el capital de la deuda que no se pudo pagar y se condonó la penalización del 5 por ciento.

“Afortunadamente se llegó a un acuerdo con el Ayuntamiento después de muchas reuniones con el área de Tesorería, con la Presidenta Municipal, con Secretaría (del Ayuntamiento) en su caso ellos también con regidores, pero afortunadamente ya se llegó a este punto donde fue viable para ambas partes poder transitar en esta situación que se dio en parte, uno: porque la renta era demasiado alta originalmente y estamos ocupando un 30, 35 por ciento de las instalaciones”, añadió Lizárraga Favela.

“Estamos pagando por muchas áreas que no estábamos usando y que el Acuario no necesitaba, posteriormente hubo un pequeño desfase inicial en el tema de la entrega de las instalaciones como viene siendo un atraso inicial de la deuda y luego lo que fue la baja de visitantes que tuvimos este año, por supuesto que se generó en esta situación que hoy todos conocemos y que afortunadamente hoy después de estas pláticas se encontró un mecanismo que fuera viable para ambas partes y que también fuera desde el punto financiero legal, que todos estuvieran de acuerdo”.

Reiteró que con ésto se inicia una nueva etapa para el Acuario y con el Ayuntamiento.

“También aclarar que esto era por las instalaciones que estaban en renta, no tiene nada que ver con el tema de la concesión, en ese tema se ha cumplido cabalmente desde el primer día con todos los compromisos financieros que se tiene respecto al porcentaje de taquilla, con todas las reglas y normas de calidad establecidas en el contrato y que son bastante estrictas y que se mantienen en una supervisión permanente 24/7 todos los días del año bajo una modalidad público privada”, reiteró.

“En ese sentido se ha cumplido totalmente con los acuerdos, con el convenio”.

Recordó que el tema del adeudo sucedió con las instalaciones que rentaron posteriormente y que pertenecían a lo que era el Acuario Mazatlán.

“Las integramos, empezamos a dar un servicio al público adicional, pero después de estos elementos que te comento tomamos esta decisión en conjunto entre el Ayuntamiento y nosotros y creo que va ser un ganar ganar para poder resolver este tema y estamos agradecidos obviamente con los regidores, con la Secretaría del Ayuntamiento, con el Tesorero, con la Síndica y con la Presidenta puesto que hemos llegado a ese diálogo (y acuerdo de pago)”.