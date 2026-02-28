$!Conflicto en Medio Oriente deja a 14 mazatlecos varados en Jordania

“Lo que queremos es salir de aquí a cualquier parte del mundo y ya de ahí poder desplazarnos hacia Mazatlán, pero son muchísimas las personas que estamos varadas y no logramos alcanzar un asiento en los pocos vuelos disponibles”.

“La situación es complicada porque están cancelados cerca del 98 por ciento de los vuelos y no hay manera de abandonar el país tan fácilmente. Si ha habido uno que otro vuelo que ha salido, pero no hemos podido tomarlos”, comentó Lucio.

Misma situación se comenzó a replicar en el resto de las aerolíneas y operaciones aéreas, donde cerca del 98 por ciento de los vuelos fueron suspendidos por motivos de seguridad derivados de la situación regional, lo que generó largas filas de espera en el aeropuerto y una gran cantidad de pasajeros varados.

De acuerdo con el testimonio de uno de los integrantes del grupo, Lucio Avena, este sábado se tenía programado un vuelo desde Amán hacia Praga, para continuar con su viaje, sin embargo, fue en el momento en que el grupo se encontraba en el aeropuerto realizando el proceso de documentación, cuando la aerolínea anunció la cancelación de su vuelo.

Lo que sería una escala más dentro de su viaje por el extranjero, se convirtió en una situación de incertidumbre y consternación para los mazatlecos, cuando el conflicto militar entre ambas naciones provocó el cierre de espacios aéreos en gran parte de la región de Asia Occidental, quedándose sin la posibilidad de salir del país.

La escalada de tensiones en el Medio Oriente ha complicado el tránsito aéreo internacional, dejando a decenas de viajeros sin salida, entre los cuales se encuentra un grupo de 14 mazatlecos que permanecen varados en el Aeropuerto Internacional Queen Alia, ubicado en Amán, Jordania, donde los vuelos fueron suspendidos ante el conflicto entre Irán e Israel.



Jordania, en medio de la tensión regional

La situación se vuelve más compleja debido a la ubicación geográfica de Jordania, un país que se encuentra en una zona estratégica del Medio Oriente, entre territorios que actualmente viven momentos de tensión militar y política.

Por lo que aunque dentro del país el ambiente se mantiene relativamente tranquilo, el cierre de espacios aéreos y la cancelación de rutas internacionales ha impactado directamente la movilidad de turistas, trabajadores y viajeros que transitaban por la región, lo que ha provocado la saturación en los pocos vuelos disponibles y una fuerte demanda de salidas hacia cualquier otro destino.

“Realmente aquí en Jordania hasta ahorita estamos seguros, no hay un problema como tal, el problema son los países vecinos. Aquí está tranquilo dentro de lo que cabe, pero sí sabemos que la situación en la región es complicada”, señaló.

En ese sentido, Lucio resaltó que a pesar de que algunos vuelos han logrado salir, el grupo de mazatlecos no ha podido abordarlos debido a dos factores principales: la falta de asientos disponibles y la exigencia de visas en los países de destino para ciudadanos mexicanos.



Horas de espera e incertidumbre

El grupo originario de Mazatlán llegó al aeropuerto desde las primeras horas del sábado y ha permanecido durante más de 14 horas en el lugar, observando cómo se cancelaron uno tras otro los vuelos programados.

“Nosotros volábamos hoy a las 12:30, hora local de Amán, hacia Praga para continuar con nuestro tour, pero en los mostradores cancelaron el vuelo. Desde las 10:00 de la mañana que llegamos al aeropuerto llevamos casi 14 horas esperando”, declaró.

Asimismo, el joven sinaloense comentó que las autoridades aeroportuarias y las aerolíneas únicamente han pedido mantener la calma y resguardarse, mientras que la situación en la región se estabiliza.

Sin embargo, no existe una fecha clara para la reanudación normal de operaciones, e incluso, se les informó que en un antecedente similar, los vuelos tardaron alrededor de 20 días en restablecerse, lo que ha generado preocupación entre los viajeros que buscan regresar a casa lo antes posible.

“Tanto la aerolínea como las autoridades del aeropuerto no nos dan una solución como tal, solamente nos piden guardar la paciencia, resguardarnos y esperar a que esto se calme”, dijo.



Opciones para salir del país

Ante la falta de vuelos, los afectados se comunicaron con la Embajada de México en Amán, la cual les brindó asesoría para intentar abandonar el país mediante rutas alternativas y por su propia cuenta.

Entre las opciones planteadas se encuentra el viajar por tierra desde Amán hasta el puerto de Aqaba, al sur de Jordania, donde podrían tomar un ferry hacia Taba, Egipto, trasladarse a un aeropuerto cercano y volar a El Cairo, para finalmente buscar una conexión a Europa y desde ahí regresar a México.

“Nos pusimos en contacto con la embajada cuando nos dijeron por que se habían cancelado los vuelos, por lo que nos han estado dando asesoría de cómo podemos hacerle para abandonar el país”, expresó.

“Nos pidieron que salgamos lo más pronto posible del país y que permanezcamos resguardados y todos juntos”.

El problema de esta alternativa implica recorrer cerca de cuatro horas de trayecto por carretera y depender de la disponibilidad de lugares en el ferry, además de que serían los mismos viajeros quienes tendrían que cubrir por cuenta propia los gastos de transporte, hospedaje y logística.

Los mazatlecos indicaron que hasta ahora no han recibido apoyo logístico o económico por parte de autoridades mexicanas para abandonar Jordania, más allá de la asesoría proporcionada por la embajada.

“Esa es la forma más segura que nos recomiendan para abandonar el país y todo lo tenemos que hacer por nuestra cuenta. No nos facilitaron transporte, asesoría legal, alimentos ni hospedaje. Hasta ahora solo hemos tenido asesoría, pero no un apoyo directo para salir del país”, comentó Lucio.

Por otro lado, señalaron que a través de medios digitales se enteraron que la Alcaldesa de Mazatlán, Estrella Palacios Domínguez, manifestó solidaridad y buscar gestionar el apoyo entre distintas instancias tanto estatales como federales, pero hasta el momento no han tenido contacto directo ni asistencia concreta.

“Ninguna autoridad local de Mazatlán ni del Gobierno del Estado o federal se ha puesto en contacto con nosotros, solo hemos tenido asesoría de la Embajada de México aquí en Amán. De ahí en fuera no hemos recibido apoyo con gastos ni con la salida del país”, señaló.



Preocupación por evolución del conflicto

Aunque en Jordania la vida cotidiana continúa con relativa normalidad, los viajeros mazatlecos reconocen que existe preocupación por la evolución del conflicto entre Irán e Israel, ya que un agravamiento de la situación podría cerrar aún más las opciones de salida del país.

Por tal motivo, el grupo permanece unido y en comunicación constante con sus familiares en México para de esta forma evaluar la mejor alternativa que les permita salir lo antes posible de la región.

Mientras tanto, la incertidumbre continúa para los viajeros que quedaron atrapados en medio de una crisis regional, la cual aunque ocurre fuera de Jordania, ha impactado directamente el tránsito aéreo y la seguridad en toda la zona.

“Esperemos en Dios salir de aquí lo más pronto posible y que sea de la mejor manera”, puntualizó Lucio.