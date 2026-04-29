$!Conforman acusaciones de EU contra funcionarios de Sinaloa lo que desde hace tiempo se ha señalado: PAN

Las recientes acusaciones en Estados Unidos contra funcionarios del estado de Sinaloa por delitos contra la salud confirman una situación que desde hace tiempo ha sido señalada y que hoy adquiere una dimensión institucional, señaló el Partido Acción Nacional.

Agregó que lo que durante años se negó desde el oficialismo hoy se materializa en investigaciones formales, lo que convierte este caso en algo más que un escándalo político.

“Esto ya no es rumor ni especulación. Estamos frente a una crisis de Estado que exige respuestas firmes y acciones inmediatas”, advirtió el blanquiazul en un comunicado de prensa emitido este 29 de abril, horas después de que se hicieron públicos los señalamientos en contra del Gobernador de Sinaloa y otros funcionarios públicos en la entidad.

Acción Nacional subrayó que Sinaloa enfrenta desde hace más de un año y medio una situación de violencia constante, con pérdidas humanas y afectaciones económicas, sin que el gobierno estatal haya logrado restablecer la seguridad.