Confusión con un comunicado generó el 70% de ausentismo escolar el lunes en Mazatlán: SEPyC

Además de los hechos de inseguridad que se presentaron en Villa Unión, un comunicado falso con el sello del Gobierno Federal y la SEP, fue lo que ocasionó hasta un 70 por ciento de ausentismo escolar el pasado lunes en Mazatlán; así lo explicó José Juan Rendón, jefe de Servicios Regionales de SEPyC.

El titular de la zona sur, mencionó que muchos padres de familia se dejaron llevar por dicha imagen en redes sociales; por lo que pide a maestros, padres y alumnado, atender únicamente los comunicados del Gobierno del Estado, que es quien se encarga de regular la información oficial a los planteles.

“El día de ayer estuvimos atentos ahí a estas cuestiones. Y lo más importante es invitar a los padres de familia, a los maestros, que atendamos en las páginas oficiales. Tuvimos un problema con un comunicado que lo sacaba la Secretaría de Educación Pública, que hablaba de suspensión en Mazatlán y no son los comunicados del Gobierno del Estado”, dijo Rendón Gómez.

“En la Secretaría de Educación Pública los comunicados los lanza exactamente la página de la Secretaria. Entonces es indicación para la familia que no atiendan ese tipo de comunicados falsos. Que mejor hablen al área correspondiente y que atiendan solo los comunicados del Gobierno del Estado”.

Señaló que todos los comunicados oficiales tienen una misma estructura, y el de ayer estaba lanzado supuestamente por instancias Federales. En tanto, recalcó que SEPyC cuenta con un calendario escolar de Sinaloa; por ende, son profesores, jefes de sectores y directivos los encargados de dar a conocer sobre una posible suspensión.

SE REANUDAN CLASES DE MANERA NORMAL ESTE MARTES

De igual modo, Rendón Gómez indicó que para este martes ya se había dejado atrás el ausentismo escolar y todos los planteles de la región reportaron una asistencia fluida. Misma situación que en Villa Unión, en donde el lunes también hubo una nula presencia de niños y jóvenes en clases.

“Hoy de manera normal tenemos asistencia en todos los planteles educativos de toda la región, justamente las cosas están en calma en las escuelas. El día de ayer tuvimos un 70 por ciento en manera presencial y un 30 por ciento en línea. Atendimos el 99 por ciento de los planteles al día de ayer”.

“Sí, ahí (Villa Unión) hubo un hecho; entonces los planteles por seguridad de ellos mismos suspendieron clases ayer y sobre todo por seguridad de los menores, que son lo más importante de todo el mundo. En el momento de hoy no tenemos reporte de un plantel que haya decidido suspender clases”.