$!Conmemora Mazatlán 216 años de la Independencia de México con desfile cívico-militar

Los colores verde, blanco y rojo cubrieron la Avenida del Mar durante el tradicional desfile cívico-militar con el que Mazatlán conmemoró el 216 aniversario del inicio de la Independencia de México. Desde temprana hora, cientos de familias se congregaron en el paseo costero para recordar la gesta iniciada en 1810 y rendir homenaje a las mujeres y los hombres que participaron en la lucha por la libertad y soberanía de la Nación, donde banderas nacionales, escoltas y bandas de guerra acompañaron el recorrido de 23 contingentes, desde el Monumento al Pescador hasta la Avenida Quirino Ordaz Coppel.





La Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez comentó que aproximadamente 11 escuelas participaron en el desfile y destacó la importancia de transmitir a las nuevas generaciones el significado de esta conmemoración. “Estamos celebrando el 216 aniversario de la Independencia de México y qué mejor manera de hacerlo que con este desfile conmemorativo, en el que honramos a las heroínas y los héroes que nos dieron patria y libertad”, comentó. Palacios Domínguez señaló que se trata de una fecha histórica que debe ser motivo de orgullo para los mexicanos, al recordar que el País es libre y soberano.





“Queremos que las niñas, los niños, los jóvenes y los adultos que asistieron al desfile se queden con ese mensaje, que vivimos en plena libertad”, declaró. A lo largo del paseo costero, niñas y niños portaron pequeñas banderas y accesorios tricolores, mientras jóvenes y adultos observaron el paso de los participantes, en una mañana marcada por el orgullo nacional y el respeto a los símbolos patrios. En el trayecto, el desfile reunió a instituciones militares, civiles, educativas y cuerpos de auxilio con el propósito de mantener vigente la memoria histórica de la lucha independentista.





Cada marcha, toque de banda y saludo a la Bandera recordó el movimiento que comenzó la madrugada del 16 de septiembre de 1810 y que sentó las bases para la construcción de México como una nación independiente. El recorrido fue abierto por personas con discapacidad y adultos mayores pertenecientes al Sistema DIF Mazatlán, quienes con vestimentas y adornos alusivos a las fiestas patrias, los integrantes de ambos grupos avanzaron entre los aplausos de las familias, mostrando entusiasmo y unidad durante la conmemoración. Posteriormente se incorporaron los contingentes de la Secretaría de Marina, Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Escuela Náutica Mercante de Mazatlán, Policía Estatal y Policía Municipal, los cuales con paso firme y disciplina recorrieron la Avenida del Mar acompañados por bandas de guerra y vehículos oficiales.





Su participación aportó solemnidad al acto y recordó la función de las instituciones encargadas de defender la soberanía nacional y brindar seguridad a la población donde a lo largo del trayecto, los asistentes respondieron con aplausos al paso de los elementos militares y de las corporaciones de seguridad. El espíritu cívico también estuvo representado por quienes diariamente atienden emergencias y auxilian a la población como Bomberos Voluntarios de Mazatlán, el Escuadrón de Salvamento Acuático y Cobras Rescate, que participaron con sus vehículos, herramientas y equipos de trabajo. Su presencia permitió reconocer la vocación de servicio de las corporaciones que intervienen en accidentes, incendios, rescates y situaciones de riesgo. La participación estudiantil fue uno de los momentos más representativos de la celebración, al mostrar la importancia de transmitir a las nuevas generaciones el respeto por la historia y los símbolos nacionales. Entre las instituciones participantes se encontraron los planteles 35, 36, 38 y 39 Villa Unión del Cobaes, Escuela Secundaria General Número 2 Leyes de Reforma, Amigos del Ejército Zona Sur, el Instituto Cultural de Occidente, la Escuela Secundaria General Número 6 Cuauhtémoc, Conalep Mazatlán 1 y el Centro de Estudios de Bachillerato. Escoltas, bandas de guerra y grupos de estudiantes avanzaron con orden y disciplina, portando sus uniformes y la Bandera Nacional, donde el paso de los jóvenes dio muestra de la permanencia de los valores cívicos y de la identidad nacional entre las nuevas generaciones.