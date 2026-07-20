$!Conmemora poblado de Palmillas, en Mazatlán, una nueva edición de su Mercadito Campestre

Con el propósito de impulsar el talento culinario, artesanal y comercial de sus habitantes, la comunidad de Palmillas, en Mazatlán, celebró la segunda edición de su Mercadito Campestre, una iniciativa que reunió a 15 emprendedores locales y atrajo a decenas de visitantes que aprovecharon la oferta gastronómica y actividades culturales. El evento se llevó a cabo la tarde de este domingo en la cancha de la comunidad, la cual fue adornada para la ocasión. Durante más de cuatro horas, familias provenientes tanto de la zona rural como de la cabecera municipal recorrieron el mercadito para apoyar a los productores locales y disfrutar del ambiente familiar.

La gastronomía fue uno de los principales atractivos, pues los asistentes encontraron antojitos tradicionales como frijoles puercos, tamales, birria, pozole, tostadas de carne, ceviches de camarón y sierra, además de atole de ciruela, bolis gourmet, fruta natural y aguas frescas para mitigar las altas temperaturas. La oferta también incluyó tortillas de harina hechas a mano, tortillas de maíz azul, gorditas, pan dulce, jugos preparados, fresas con crema y composta orgánica, producto que fue de los más buscados para nutrir plantas hogareñas. Además, varios puestos ofrecieron ropa para todas las edades, lo que permitió ampliar las opciones de compra. La comisaria de Palmillas, Zulema Benítez Alcaraz, señaló que el objetivo principal del Mercadito Campestre es brindar un espacio para que los habitantes puedan aprovechar sus habilidades, principalmente en la cocina y la elaboración de productos, generando un ingreso adicional sin necesidad de salir de la comunidad.