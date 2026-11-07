$!Conmemoran 100 años de persecución religiosa en el 30 Congreso Diocesano de Mazatlán

MAZATLÁN._ Con un mensaje de fe, esperanza y memoria histórica, la Diócesis de Mazatlán y el Movimiento de Renovación Carismática Católica en el Espíritu Santo pusieron en marcha el 30 Congreso Diocesano ¡Viva Cristo Rey!, bajo el lema “100 Años de Testimonio”. Este encuentro reúne a la comunidad católica para fortalecer sus creencias y recordar a quienes entregaron su vida por defender su fe. A través de un comunicado, se informó que la Parroquia Santa María del Mar, ubicada en el fraccionamiento Playa Sur, es la sede de este encuentro religioso que inició con una asamblea de oración, en la que participaron el sacerdote Bernard Olorunfemi y religiosas Discípulas de Jesús, provenientes de San Luis Potosí.







Durante las actividades se han realizado celebraciones eucarísticas, momentos de alabanza, conferencias y se culminará con oraciones por los enfermos, en un ambiente de fraternidad y encuentro espiritual. Una de las celebraciones centrales fue presidida por el Obispo de la Diócesis de Mazatlán, Monseñor Mario Espinosa Contreras, quien durante su homilía recordó a los mártires que murieron por Cristo y por la Iglesia, al cumplirse 100 años del inicio de una de las etapas más difíciles para los católicos en México. El religioso recordó que en 1926, durante el gobierno de Plutarco Elías Calles, comenzaron a aplicarse disposiciones que restringieron severamente las actividades de la Iglesia Católica, dando paso a un periodo de persecución religiosa que también estuvo marcado por la Guerra Cristera. “Por eso los obispos mexicanos, con la aprobación de la Santa Sede, prescribieron que así no se podía vivir la vida de fe y se cerraron las iglesias de todo el País. Algo increíble: todas las iglesias de México estaban sin sacerdote y cerradas. En algunos pueblos pequeños las abrirían, pero las ciudades todas las tenían cerradas; la Basílica de Guadalupe, cerrada”, señaló Espinosa Contreras.







Monseñor también compartió algunos episodios históricos relacionados con la persecución, entre ellos el resguardo de la imagen original de la Virgen de Guadalupe, que fue protegida en un lugar secreto ante el riesgo que representaba la situación que atravesaba la Iglesia. Asimismo, recordó un episodio ocurrido en Guadalajara, donde una protesta de la población católica provocó una fuerte respuesta de las autoridades estatales de aquella época. Al narrar la anécdota, mencionó al entonces Gobernador de Jalisco, Guadalupe Zuno, quien, de acuerdo con su relato, lanzó amenazas contra sacerdotes y religiosas durante aquellos acontecimientos. “La gente se enardeció y empezó a gritar en contra, y de respuesta, desde el Palacio de Gobierno de Guadalajara, soldados dispararon al aire para dispersar a la multitud que protestaba. Así estaba la situación: matar a los presbíteros y matar a las religiosas, quemar los confesionarios, dijo el Gobernador de Jalisco. Muchos padres tuvieron que huir y obispos a los Estados Unidos; especialmente en Texas se refugió una gran parte”, subrayó.



