$!Conmemoran el 220 aniversario del natalicio de Benito Juárez, en Mazatlán

Tras los honores a la bandera, el alumno Alan Pineda, de la Primaria “Benito Juárez”, leyó la biografía del ex Presidente Juárez; mientras que Julius Juárez Bonilla, de la Logia Simbólica número 23, recordó como Juárez fue clave para la instalación de la Leyes de Reforma, la defensa del país ante la intervención francesa y la defensa de la Constitución de 1857.

El evento patrio fue encabezado por la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez, junto a otros funcionarios y miembros de las Logias Simbólicas y Masónicas de Mazatlán. En el acto de recordó el legado y logros del llamado “Benemérito de Las Américas” a lo largo de su vida y presidencia.

Con la bandera nacional ondeando por todo lo alto en la Glorieta Sánchez Taboada, este sábado se conmemoró el 220 aniversario del natalicio de Benito Pablo Juárez García, en una ceremonia cívica que contó autoridades del Gobierno de Mazatlán, así como personal de Guardia Nacional, Marina, Ejército , Seguridad Pública y Capitanía de puerto.

Por su parte, la Alcaldesa Estrella Palacios presentó un discursos en el que destacó a Benito Juárez como hombre de convicciones firmes, férreo en no permitir la invasión extranjera en tierras mexicanas y valiente para siempre ver por la justicia y la igualdad; aunque eso le haya costado años de lucha.

“Juárez siempre tuvo la convicción de que la democracia es la única herramienta verdaderamente igualadora que tiene una sociedad, ya que ante la ley, el origen no importa, el apellido no importa y la riqueza no importa. Esta idea le costó a Juárez y a su generación años de lucha, de exilio y de resistencia frente a quienes querían un México sometido al extranjero; un México donde el poder siguiera siendo privilegio de pocos”, recordó Palacios Domínguez.

“En cada obra que llevamos a una escuela, en cada apoyo que llega a una familia que más lo necesita, en cada decisión que tomamos pensando en el bien común. Porque en cada una de estas acciones, están la palabra y el ejemplo de Juárez, que nos guía a través de los siglos; de alguien que como hijo del pueblo, nunca olvidó que el único fin de un servidor público debe ser siempre la mayor prosperidad de la gente”, siguió.

Para cerrar el evento, todos los presentes dejaron una ofrenda floral en el monumento a Benito Juárez García, ubicado dentro de la Glorieta Sánchez Taboada; además, se tomaron la foto del recuerdo y pudieron saludar a los pequeños estudiantes que fueron parte de la ceremonia.