$!Conmemoran el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres con clase de zumba

“Efectivamente, hoy conmemoramos el Día Mundial de la Eliminación y Erradicación de la Violencia hacia las Mujeres y hacia las Niñas, a nivel mundial e internacional. El lema que hoy maneja ONU Mujeres es ‘No hay excusas’, porque no hay excusas para pedir, gritar, exigir que ya eliminemos la violencia hacia las mujeres y hacia las niñas”, expresó.

Junto al colectivo mazatleco entró al quite la agrupación de profesores ‘Gimnasios Unidos’, quienes pusieron a bailar a los asistentes al son de la música del momento, mientras que la directora de Historias de Venus, Jacqueline López Leal, realizaba un llamado a unirse a la causa por las mujeres.

“No hay excusas para eliminar el acoso, no hay excusas para aminorar o eliminar la violencia económica, no hay excusas para eliminar la violencia psicológica, no hay excusas para eliminar la violencia física, o para gritar, pedir, reclamar que se terminen con los feminicidios en todo el País, y es por lo que estamos haciendo esta máster class de zumba aquí en esta velaria en el puerto de Mazatlán”, añadió.

En la Máster Class también participaron profesores con distintas disciplinas que a su modo pueden enseñar a las mujeres a defenderse cuando estén en situaciones de peligro.

“Ahorita estamos en la clase de kickboxing, que como decían ellas, nosotros también podemos aprender a defendernos, pero yo digo, ese no es el chiste, el chiste es que no haya por qué se defiendan las mujeres. Aquí nosotros podemos hacer un llamado de atención para las mujeres, amas de casa, señoras de 60, 70 años, que llegan solitas de aquí de las colonias cercanas y tienen hijas o familiares en esta situación”.