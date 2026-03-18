$!Conmemoran en Mazatlán aniversario de la Expropiación Petrolera

El 88 aniversario de la Expropiación Petrolera en México fue conmemorado este miércoles en Mazatlán recordando que la soberanía del País se defiende con hechos y actualmente se vive una época en que México reafirma su derecho a definir su propio camino, a proteger sus recursos y su energía. “Hace 88 años, un día como hoy, el Presidente Lázaro Cárdenas del Río, tomó una de las decisiones más valientes de la historia de México, devolver al pueblo mexicano lo que es de todos, con un decreto que sacudió al mundo entero e hizo valer el artículo 27 de la Constitución y el petróleo dejó de ser riqueza de unos cuantos extranjeros para convertirse en patrimonio de la Nación”, dijo la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez.





En su mensaje como única oradora en el evento cívico realizado en la Plazuela República, en el Centro de la Ciudad, agregó que lo que siguió a la expropiación del 18 de marzo de 1938 es también una historia que vale la pena también recordar donde las mexicanas y los mexicanos de a pie, sin que nadie se los pidiera, vaciaron sus alcancías, sus cajitas de ahorros, sus collares, para responderle al Presidente que lo respaldaban, que estaba con México. “Parejas que entregaron sus joyas y sus anillos de bodas, obreros que pusieron sus herramientas, niñas y niños que llevaron sus juguetes, fue un acto de patriotismo tan profundo y tan genuino que todavía hoy nos conmueve, ese espíritu de unidad nacional, ese sentido de que hay cosas que pertenecen a todos y que entre todos debemos defenderla es uno de los legados más grandes que nos dejó la expropiación petrolera”, recalcó. “Nos enseñó que la soberanía es una convicción que se defiende con hechos, hoy más que nunca ese legado nos llama a través de las décadas, vivimos un momento en que México reafirma su derecho a decidir su propio camino, a proteger sus recursos y su energía, a construir su futuro desde sus propios valores y leyes dictadas por el pueblo y aplicadas desde el pueblo”. Añadió que la transformación que se está viviendo tiene raíces profundas y una de ellas es la que indica que un pueblo que conoce su historia y la defiende es un pueblo que no se deja vencer.



