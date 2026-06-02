$!Conmemoran en Mazatlán aniversario del natalicio de Genaro Estrada Félix

En memoria de uno de los personajes más ilustres que ha dado la historia de Mazatlán, este martes se celebró el 139 aniversario del natalicio de Genaro Estrada Félix, diplomático, escritor, periodista e historiador mazatleco a quien se honró en una ceremonia cívica en la secundaria que lleva su nombre. Con la misión de recordar su legado en el Municipio y la N, especialmente con su Doctrina Estrada, autoridades municipales, abogados, maestros y alumnos acudieron a su monumento ubicado en la Secundaria General 03 “Genaro Estrada”, en donde como cada año entregaron una ofrenda floral. Tras los honores a la bandera, la directora de la Secundaria General 03, Marlene de Jesús Méndez, destacó que el homenajeado, a través de la célebre Doctrina Estrada, enseñó que la soberanía no se negocia y que la identidad nacional se defiende con firmeza, inteligencia y congruencia; valores que se siguen enseñando en las aulas.

#Hoy celebramos el aniversario del natalicio de un diplomático excepcional, un mazatleco universal que demostró al mundo entero que la dignidad de un pueblo, la autodeterminación y el respeto mutuo entre las naciones, son los cimientos más sólidos de la paz mundial”, dijo Méndez Silva. “Nuestra misión diaria no es solo transmitir conocimientos académicos, sino moldear el carácter de las nuevas generaciones de mazatlecos bajo el ejemplo de Genaro Estrada; formando jóvenes analíticos, ciudadanos libres, cultos y profundamente orgullosos de sus raíces sinaloenses”, añadió. Martín Morales Acuña, presidente del Colegio de Abogados “Genaro Estrada Félix”, destacó la formación académica del ilustre mazatleco, misma que lo llevaría a convertirse en escritor, historiador académico y Secretario de Relaciones Exteriores de México, un logro que afirma, debe hacer sentirse orgullosos a los mazatlecos. “Los mazatlecos debemos repetir con orgullo, que pocas ciudades en México pueden afirmar que tienen a un ilustre que cambió la manera en que el mundo entiende las relaciones diplomáticas. Mazatlán puede hacerlo porque Genaro Estrada no solo fue un simple diplomático, fue un escritor brillante y un funcionario ejemplar”, expresó Morales Acuña.