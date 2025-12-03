$!Conmemoran en Mazatlán con fiesta el Día Internacional de las Personas con Discapacidad

Decenas de niñas, niños y jóvenes, acompañados de sus familias, conmemoraron este miércoles el Día Internacional de las Personas con Discapacidad con una fiesta realizada en el Estadio de Béisbol “Teodoro Mariscal”, en este puerto. El evento que comenzó cerca de las 10:00 horas fue organizado por el Sistema DIF de Sinaloa por medio del Centro Regional de Rehabilitación Integral, el Centro de Rehabilitación Integral Teletón Sinaloa y el Gobierno de Mazatlán a través del DIF Mazatlán.





“Vamos s hacer una fiesta, compartir con las niñas y con los niños y las personas de discapacidad, más que apoyos venimos a compartir con las niñas y los niños juguetes, dulces, porque en las fiestas sí les podemos dar dulces y que todos veamos que tenemos que caminar hacia la inclusión”, dijo la presidenta del Sistema DIF de Sinaloa, Eneyda Rocha Ruiz, en entrevista al llegar al estadio para encabezar el evento junto con la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez. ”Están de 300 a 400 niños de Mazatlán, esperamos niños de toda la ciudad, invitados de todas las instituciones que representan y aquí van a estar hasta las dos de la tarde, es una Feria de la Discapacidad”. Rocha Ruiz expresó que el Sistema DIF en la entidad tiene cerca de 10 mil personas con alguna discapacidad registradas, nada más en el Centro de Autismo son 6 mil, otra institución tiene cerca de 600, pero la cifra es muy variada porque no siempre se tiene el mismo padrón ya que se atiende por terapia, por condición y demás algunas personas entran y ya que terminan sus sesiones salen y llegan otros, por lo que varía la cantidad.





En las gradas del Estadio de Béisbol personal de las instituciones y personas con alguna discapacidad, así como sus familias y autoridades disfrutaron de juegos, bailes y también les entregaron juguetes a las niñas, niños y jóvenes, así como cobijas, colchonetas y despensas a las familias. Por su parte la Presidenta Municipal de Mazatlán dijo que es la primera vez que se hace este evento que es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad y el Ayuntamiento está unido con el Gobierno estatal. ”Agradecemos mucho a la doctora Eneyda Rocha el participar, el colaborar con este evento tan bonito y ahorita lo mencionada la presidenta del DIF estatal que este es un evento que llegó para quedarse, vamos cada año a hacer este festejo que llena de alegría a todas las personas, niñas, niños, jóvenes y bueno, lo más importante es mandar un mensaje de amor, de inclusión y que los gobiernos de la transformación estamos aquí para apoyar a todas estas personas”, añadió Palacios Domínguez en entrevista por separado.





