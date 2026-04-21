$!Conmemoran en Mazatlán el 112 aniversario de la Gesta Heroica del Puerto de Veracruz

Refrendando su lealtad al País, la Secretaría de Marina Armada de México conmemoró la mañana de este martes en la explanada de los muelles de La Puntilla, en Mazatlán, el 112 aniversario de la Gesta Heroica del Puerto de Veracruz del 21 de abril de 1914. “No hay duda, tanto el cadete Virgilio Uribe como el Teniente José Azueta en definitiva nos enseñaron en esa jornada que sin importar las circunstancias nuestro corazón late en hermandad al ritmo de servir a nuestro pueblo”, dijo el Comandante de la Cuarta Región Naval, Almirante Cuerpo General Diplomado de Estado Mayor y Piloto Helicopterista, Guadalupe Juan José Bernal Méndez, al leer el discurso del Almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, Secretario de Marina y Alto Mando de la Armada de México.





”Un puñado de jóvenes marinos que junto a cientos de héroes anónimos y el valeroso pueblo veracruzano defendieron la dignidad de la nación con la determinación que nace del amor profundo por México, comprendieron que el honor y el deber no admite titubeos cuando la patria lo demanda y enfrentaron la adversidad en unión y con determinación, entregando incluso la vida misma para preservar nuestra soberanía”. En el evento realizado cerca de las 10:00 horas y que también fue encabezado por la Secretaria General de Gobierno, Yeraldine Bonilla Valverde, en representación del Gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, así como la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez, entre otras autoridades civiles, navales y militares, el Almirante Bernal Méndez agregó que han pasado 112 años de esa gesta heroica y el mundo se ha transformado, pero los ideales en que se encuentra cimentado esta patria permanecen intactos. ”Hoy más que nunca desde la Secretaría de Marina Armada de México contribuimos a fortalecer los principios que definen a nuestra gran nación donde justo empieza: el mar, es así que en un mundo de constantes cambios y crecientes desafíos nuestra institución mantiene firme su compromiso con el pueblo de México”, enfatizó ante almirantes, capitanes, clases y marinería e invitados.





”Hoy, más de un siglo después, el legado de nuestros héroes navales continúa, las nuevas generaciones de marinos construyen un liderazgo conscientes del cuidado de nuestros mares y recursos naturales comprometidos con la sociedad y cercanos a la gente, sabemos que poner en alto el nombre de nuestra institución es poner en alto también el de México. Entre otros puntos dijo que para quienes integran la Armada de México servir a la nación no es una consigna, es una convicción que se construye todos los días con honor, con deber, con lealtad y con patriotismo”. ”Nuestro compromiso institucional es absoluto con la soberanía, con la seguridad y sobre todo con el pueblo de México al que nos debemos, cada misión que emprendemos, cada acción que ejecutamos y nada acción de apoyo que realizamos lleva implícito la responsabilidad de honrar la confianza que las y los mexicanos han depositado en su Marina”, reiteró. ”Hoy, como cada año, refrendamos esa lealtad inquebrantable, lealtad a las instituciones, lealtad al marco constitucional y lealtad, ante todo a las y los mexicanos porque entendemos que servir a México no admite reservas, exige entrega total”.



