Con bailables, ejercicios coordinados y atuendos que evocaron a las adelitas y a personajes de la época revolucionaria, tuvo lugar en Mazatlán el desfile cívico-militar conmemorativo al 116 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, el cual se desarrolló a lo largo de la Avenida del Mar. Desde temprana hora, familias se reunieron en distintos puntos del Malecón para disfrutar y presenciar el paso de los contingentes, que reunió a más de 40 agrupaciones de instituciones educativas, organizaciones civiles, corporaciones de seguridad y cuerpos de auxilio. Fue a la altura del Hotel Hacienda donde se ubicaron las autoridades municipales encabezadas por la alcaldesa, Estrella Palacios Domínguez, así como elementos de instituciones navales y militares, para ser testigo del paso de la comitiva que presentaba bailables y ejercicios.







De esta forma, a lo largo del paseo costero, los asistentes disfrutaron y aplaudieron las presentaciones tanto de los estudiantes como de algunas organizaciones civiles, quienes alternaron la marcha con bailables, ejercicios coordinados y demostraciones frente al mar. El Sistema DIF Municipal y la Escuela Secundaria Federal núm. 1 “Guillermo Prieto” figuraron entre los primeros contingentes en recorrer la Avenida del Mar, donde los adultos mayores y personas con discapacidad que participaron con el DIF dieron un ambiente festivo al inicio del desfile. El paso de los contingentes de la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, la III Región Militar del Ejército Mexicano y la Escuela Náutica Mercante dio un tono solemne al recorrido, mientras se le sumaron el Escuadrón de Salvamento Acuático, Protección Civil de Mazatlán, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Mazatlán, Bomberos Veteranos de Mazatlán y la Cruz Roja Mazatlán.







Para el cierre del desfile, los contingentes estudiantiles alternaron la marcha con bailables folclóricos donde estudiantes personificaron a figuras de la época, como las adelitas, con lo que recordaron la participación de las mujeres durante el movimiento armado. Asimismo, se desarrollaron tablas rítmicas, ejercicios deportivos y otras actividades físicas frente a las familias y autoridades reunidas en el Malecón. En el recorrido participaron las preparatorias Rubén Jaramillo y Antonio Rosales, ambas de la Universidad Autónoma de Sinaloa, así como un contingente de la propia UAS, la Universidad Politécnica de Sinaloa, la Universidad Autónoma de Occidente y la Multiversidad Latinoamericana, Campus La Marina. También desfilaron el Instituto Canizalez de Mazatlán, el Instituto Pedagógico Hispanoamericano, el Instituto Cultural de Occidente, la Escuela Secundaria Leyes de Reforma, además de los planteles 35, 36, 37, 38 y 95 del Cobaes, el CETis 127 y los planteles II y III del Conalep, así como también participó la asociación civil Amigos del Ejército.









Despliegan operativo de vigilancia y aplican cierres viales Mientras los contingentes avanzaban por el Malecón, elementos de los tres órdenes de gobierno mantuvieron vigilancia en el paseo costero y en las calles aledañas a la Avenida del Mar, con un operativo que estuvo a cargo de personal del Ejército Mexicano, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, además de las policías Estatal y Municipal. Los agentes realizaron recorridos a lo largo de la Avenida del Mar y mantuvieron presencia en vialidades paralelas, como la Avenida Cruz Lizárraga, así como en las entrecalles que daban acceso al paseo costero, por lo que el despliegue abarcó tanto el recorrido de los contingentes como los accesos por los que se acercaron las familias. Por su parte, la Unidad de Vialidad programó los cierres a partir de la medianoche para facilitar la concentración y el acomodo de los participantes, manteniendo las restricciones a la altura de la calle Jabonerías sobre el Paseo Claussen y el cruce de las avenidas Insurgentes y Del Mar, así como las calles que desembocan en el paseo costero, así como también Avenida Gutiérrez Nájera se utilizó como punto de concentración de contingentes.









Recuerdo del levantamiento de 1910 El desfile recordó el llamado que Francisco I. Madero hizo mediante el Plan de San Luis para levantarse contra el gobierno de Porfirio Díaz el 20 de noviembre de 1910, donde el sufragio efectivo y la no reelección fueron las principales exigencias políticas del movimiento maderista.





