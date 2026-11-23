El 201 aniversario de la Armada de México y la consolidación de la independencia de la República Mexicana en la mar, fue celebrado este lunes en la explanada de los muelles de La Puntilla, en Mazatlán. “Hace 201 años, el 23 de noviembre de 1825, después de una estrategia naval que tuvo como principal instrumento un bloqueo marítimo, las fuerzas españolas abandonaron la Fortaleza de San Juan de Ulúa, en el Puerto de Veracruz, entonces la bandera nacional ondeó en lo alto de aquel recinto y la independencia de México se consolidó en el mar”, expresó el Comandante de la Cuarta Región Naval, Vicealmirante Martín Felipe de Jesús Santillán. “Aquella victoria comandada por el Capitán de Fragata, Pedro Sainz de Baranda y Borreiro, dejó una lección que ha perdurado más allá del tiempo: una nación también se construye y consolida desde el mar, una consigna que requiere visión, preparación, conocimiento del entorno y capacidad para actuar”.





Ante la Gobernadora de Sinaloa, Graciela Domínguez Naval, almirantes, capitanes, clases y marinería, autoridades civiles y militares e invitados, al pronunciar el mensaje del Secretario de Marina y Alto Mando de la Armada de México, Almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, agregó que dos siglos después esa voluntad continúa vigente con un poder nodal que navega rumbo a la vanguardia. "Somos una Armada de mar, aire y tierra, una institución cuya responsabilidad comprende la protección de mares, puertos, aduanas marítimas e instalaciones estratégicas, además de acciones de búsqueda y rescate marítimo para apoyo a nuestra población marítima y comunidad pesquera", recalcó en la celebración realizada a las 11:00 horas y en la que también se entregaron ascensos y condecoraciones de perseverancia a personal de la Armada por 35, 30, 25, 20, 15, 10 y 5 años de servicio en esa institución.





“Decididamente combate a las actividades ilícitas, apoyo a la población civil en caso de desastre y ayuda humanitaria, así como a la protección de los recursos y medios marinos. Para cumplir esta misión contamos con mujeres y hombres navales, buques, aeronaves, unidades de infantería de Marina y de Operaciones Especiales, sistemas de vigilancia e inteligencia, comunicaciones, logística e infraestructura”, recalcó. “Un despliegue que, articulado por la Jefatura de Operaciones Navales con sus fuerzas, regiones, zonas o sectores, así como con sus unidades de mar, aire y tierra, así como de ciberespacio para planear, conducir y ejecutar las operaciones encomendadas”.





Dio a conocer que, aunado a lo anterior, la tecnología se ha convertido en un elemento decisivo para el poder naval. “Aunado a lo anterior, la tecnología se ha convertido en un elemento decisivo para el poder naval, toda vez que los tiempos cambian y cumplir eficazmente la misión exige perfeccionar los esquemas operativos del pasado, por ello se ha emprendido una transformación institucional de fondo dirigida a fortalecer nuestras capacidades, a orientarlas hacia una actuación más estratégica, anticipativa y eficaz sustentada en la inteligencia naval", reiteró.



