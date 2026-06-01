$!Conmemoran en Mazatlán el 84 aniversario del Día de la Marina Nacional

El 84 aniversario del Día de la Marina Nacional fue conmemorado la mañana de este lunes en la explanada de los muelles de La Puntilla y autoridades de los tres niveles de Gobierno abordaron un buque para depositar una ofrenda floral en el mar en memoria de las personas dedicadas a las actividades marítimas que fallecieron en cumplimiento de su deber. “Hoy no solamente conmemoramos una fecha emblemática, celebramos la consolidación del poder marítimo nacional y reconocemos a todas las personas que hacen posible que México navegue con seguridad, desarrollo y soberanía”, dijo el Comandante de la Cuarta Región Naval, Almirante Juan José Bernal Méndez, al pronunciar el discurso del Secretario de Marina y Alto Mando de la Armada de México, Raymundo Pedro Morales Ángeles.





“Somos una Nación profundamente marítima, en los mares nacionales se mueve el comercio que conecta a México con el mundo, en ellos se encuentran recursos energéticos fundamentales para el desarrollo nacional y habita una enorme riqueza pesquera, científica y ambiental, los mares mexicanos son rutas de comunicación, espacios de intercambio económico, motores turísticos y reservas de biodiversidad”. En su mensaje felicitó a todas las personas dedicadas a alguna actividad marítima como pesquera, mercante, científica y naval en la Secretaría de Marina Armada de México, entre otras.





Este día se recuerda que el 1 de junio de 1917 zarpó el primer buque mexicano en el Puerto de Veracruz con su tripulación compuesta totalmente por mexicanos, en cumplimiento del artículo 32 de la Constitución Política del País del 5 de febrero de ese mismo año que así lo estipulaba. Fue en 1942 cuando el Presidente de la República, General Manuel Ávila Camacho, instituyó que cada 1 de junio se celebrara el Día de la Marina Nacional tomando en cuenta la fecha de su nacionalización y en memoria de la tripulación de los barcos petroleros mexicanos “Fajita de Oro” y “Potrero del Llano” hundidos durante la Segunda Guerra Mundial por submarinos alemanes.



