Consejeros del PAN piden desaparición de poderes en Sinaloa por crisis institucional

El Partido Acción Nacional demandó al Congreso de Sinaloa la desaparición de poderes, estatal y municipal, ya que considera que impera una crisis institucional.

Consejeros estatales del PAN se deslindaron del grupo parlamentario del partido por no votar en contra del nombramiento de una Gobernadora interina del mismo gobierno señalado de vínculos con el narcotráfico.

En un posicionamiento público, respaldaron la postura de la dirigencia nacional panista en el sentido de solicitar la desaparición de poderes en el Sinaloa, como una medida excepcional para atender la crisis institucional en el estado.

“El Partido Acción Nacional ha sostenido históricamente un compromiso firme con el Estado de Derecho, la legalidad, la justicia y el combate frontal a la corrupción, así como con la erradicación de cualquier vínculo entre autoridades y la delincuencia organizada. Ante los recientes acontecimientos, derivados de señalamientos hechos públicos por autoridades del gobierno de Estados Unidos en contra del Gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, así como de otros funcionarios y ex funcionarios, entre ellos el Senador Enrique Inzunza Cázarez y el Alcalde con licencia Juan de Dios Gámez Mendívil, por presuntos vínculos con la delincuencia organizada”, señala en la justificación.

“No resulta suficiente la simple solicitud de licencia por parte de los titulares del Poder Ejecutivo estatal y municipal. Respaldamos la postura de nuestra dirigencia nacional en el sentido de solicitar la desaparición de poderes en el estado de Sinaloa, como una medida excepcional prevista en nuestro marco constitucional, necesaria para atender la gravedad de la crisis institucional que enfrenta la entidad”.

Además, se mostraron preocupados de que la solución de fondo no está en el nombramiento de una Gobernadora interina, Yeraldine Bonilla, que forma por parte del Congreso del Estado y que es del equipo del Rocha Moya; pero sobre todo, que el grupo parlamentario de diputados que les representa, si bien se abstuvieron de votar, no lo rechazaron.

“No constituye una solución de fondo. Dicha designación recae en una persona que formó parte del mismo gobierno señalado, lo que compromete la confianza pública y la credibilidad institucional que hoy más que nunca se requieren. Expresamos nuestra preocupación por la actuación del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en el Congreso del Estado, coordinados por la Diputada Roxana Rubio Valdez, quienes, si bien no emitieron un voto a favor, optaron por la abstención durante la sesión en la que se llevó a cabo dicho nombramiento. Consideramos que, en el contexto actual, dicha abstención se traduce en un voto de confianza a la designación realizada, en lugar de representar una postura firme frente a la crisis de inseguridad, violencia e ingobernabilidad que atraviesa el estado.

Asimismo, consideran insuficiente la postura asumida por la dirigencia estatal del partido, encabezada por Wendy Liliana Barajas Cortés, por contrastrar con la firmeza expresada por el Comité Ejecutivo Nacional.

“En ese sentido, hacemos un respetuoso pero firme llamado al Comité Ejecutivo Nacional y a la Coordinación Nacional de Diputados Locales para que revisen el actuar de nuestros representantes en Sinaloa y, en su caso, soliciten las explicaciones correspondientes, privilegiando no solo los principios y valores que dan identidad a nuestro partido, sino también y de manera fundamental las legítimas exigencias de las y los sinaloenses ante la grave crisis de gobernabilidad que hoy enfrenta la entidad”, reiteraron.

Los consejeros admitieron que este no es un hecho aislado, sino una suma de decisiones que deben corregirse en la lucha por una patria justa y fiel a los principios del PAN.

“No se trata de un hecho aislado, sino de un patrón de actuación que debe revisarse y corregirse, pues la bancada del Partido Acción Nacional en el Congreso local ha avalado de manera reiterada decisiones que se apartan del interés de las y los sinaloenses. De igual manera, exhortamos a nuestras y nuestros representantes en el estado a asumir una posición clara, congruente y en sintonía con las legítimas exigencias de la ciudadanía sinaloense, que demanda seguridad, justicia y gobiernos a la altura de las circunstancias. Acción Nacional debe mantenerse firme en su lucha por una patria ordenada, generosa y más justa, fiel a los principios que le dieron origen”.

El posicionamiento está firmado por los consejeros Ramón Alberto Urías Camacho, Alberto Contreras Ángulo, Rosa Rivera Félix, Noé Silvas Ríos, Javier Osorio Salcido, Patricia Esthela Bueno Yáñez, Alma Lilia Gastélum Maldonado y Omar Quevedo Beltrán.