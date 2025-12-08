$!Consejo Municipal de Seguridad Pública aprueba dos nuevos nombramientos

De acuerdo a un comunicado, el director de Operaciones de la Secretaría de Seguridad Pública, José Francisco Villegas López, y el subdirector de Tránsito Municipal, Óscar García Peinado, tomaron protesta como nuevos integrantes del Consejo Municipal de Seguridad Pública.

MAZATLÁN._ Integrantes del Consejo Municipal de Seguridad Pública realizaron una sesión de trabajo en la que aprobaron dos nuevos nombramientos, aprobación de presupuesto y se entregó un informe detallado de actividades trimestrales.

Asimismo, durante la reunión, los consejeros avalaron la ampliación del presupuesto destinado a la corporación, recurso que permitirá subsanar diversos requerimientos operativos y fortalecer las áreas que lo necesiten para mejorar el desempeño institucional.

El secretario del Consejo Municipal de Seguridad Pública, Jorge Rubén Ibarra Escobar, presentó el informe detallado de las actividades desarrolladas entre los meses de septiembre a noviembre, enfocadas en el fortalecimiento institucional, la coordinación intergubernamental y la prevención con enfoque a las causas. Estas acciones están dirigidas principalmente a estudiantes de nivel secundaria y preparatoria, mediante charlas y dinámicas de sensibilización.

Las autoridades reiteraron su compromiso de seguir trabajando de manera coordinada en acciones que fortalezcan la seguridad y el bienestar de las familias mazatlecas.