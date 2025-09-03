Consejo Municipal de Seguridad Pública de Mazatlán elegirá a nuevo consejero

Tras la renuncia de Eduardo Dávalos, proponen terna para presidir el Consejo Ciudadano Municipal de Seguridad Pública de Mazatlán.

Al medio día de hoy en la que será la primera sesión del citado consejo se votará por quien lo releve de una terna propuesta para los siguientes dos años que le restan a la actual administración municipal, confirmó Sergio Rojas Velarde.

Dávalos renunció por cuestiones personales, según señala el mismo, pese a que no le dejaron trabajar, luego de rendir protesta como presidente del Consejo Municipal de Seguridad Pública de Mazatlán en la anterior administración de Edgar González.

Como Secretario Técnico, se encuentra Sergio Rojas Velarde, quien ha declarado sobre las actividades que han realizado en el seno del consejo a lo largo del primer año.

Esto, a pesar de que este consejo no fue convocado por la Alcaldesa Estrella Palacios para sesionar en ninguna ocasión.

Así que en la sesión del mediodía de hoy va a darse la votación para sustituir a Eduarso Dávalos y se tomará protesta a nuevos consejeros del sector privado y social.

Este consejo fue creado para coordinar, planificar y evaluar temas o programas en materia de seguridad pública, pero en lo que va de la nueva administración municipal no ha sido convocado para accionarse.