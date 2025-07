Consejo Municipal de Seguridad Pública de Mazatlán tiene un presupuesto aprobado por Cabildo: Tesorero

El Consejo Municipal de Seguridad Pública tiene un presupuesto aprobado por el Cabildo para la nómina y para programas que realiza y cada mes se le hace una ministración de recursos, dijo el Tesorero del Ayuntamiento de Mazatlán, Julio César Ramos Robledo.

”Ellos tienen un presupuesto aprobado por Cabildo en el que va la nómina y va para programas que ellos realizan, cada mes a ellos se les hace una ministración de recursos como se le hace a Cultura, al Instituto de la Juventud y ellos son ya los que tiene que informar a detalle”, añadió.

”El presupuesto si ustedes lo ven ya nos dicen ahí y ellos no le rinden a la Tesorería, le rinden (cuentas de lo que hacen) a la Presidencia, allá donde pertenecen a la Secretaría del Ayuntamiento qué es lo que trabajan, qué es lo que hacen”.

De acuerdo con lo que se ha difundido en redes sociales, el actual Consejo Municipal de Seguridad Pública asumió sus responsabilidades el 13 de julio del 2024 y a casi ya un año en funciones ha recibido del Gobierno Municipal cerca de un millón de pesos distribuidos en ministraciones de 91 pesos por mes.

Sin embargo, en los últimos meses no han informado si realizan alguna actividad o no en este contexto de crisis de violencia que se vive en Sinaloa y de la que el municipio de Mazatlán no está exento.

El Tesorero Municipal informó que hay unos tres integrantes de dicho Consejo que sí reciben salario por parte del Gobierno Municipal aparte de los funcionarios que lo integran.

”Según yo sí hay, recuerdo algunas tres, deben de haber algunas tres personas, ahí debe de estar plasmado lo que va a sueldos y salarios”, continuó.

Sobre los sueldos o actividades que realizan los integrantes de este Consejo ya lo tiene que informar otra instancia del Gobierno Municipal como la Alcaldesa pues en el caso de la Tesorería Municipal es una pagaduría y una cobraduría.

”Ya es un tema que le tendrán que preguntar a ella porque nosotros como tal somos una pagaduría y una cobraduría, son las funciones del Tesorero y realmente lo que sí se ha pagado es lo que está presupuestado aprobado por Cabildo”, reiteró Ramos Robledo.