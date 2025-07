Consejo Municipal de Seguridad Pública se reúne cada viernes ante nueva dinámica de violencia: Secretario

MAZATLÁN._ Ante la crisis de seguridad que se vive en Sinaloa, a partir de noviembre pasado el Consejo Municipal de Seguridad Pública de Mazatlán se reúne cada viernes y se han realizado acciones como el Plan Anual de Capacitación a elementos de las policías Preventiva Municipal y de Tránsito, así como de Protección Civil, aseguró el Secretario del Ayuntamiento, Moisés Ríos Pérez.

“Lo que nosotros estuvimos modificando un poco de noviembre para acá, yo creo que de septiembre, pero de noviembre para acá hubo una nueva dinámica que hicimos en la Mesa de Seguridad, como ahí comenzamos a vernos tres veces a la semana, después se fue ampliando a cuatro y ahora está toda la semana, la encargada de la Secretaría de Gobernación y de la Secretaría de Seguridad Pública federal nos solicitó que todos los que estaban en ese descentralizado (Consejo Municipal de Seguridad Pública) pudiéramos tener una reunión todos los viernes”, añadió Ríos Pérez, que es el vicepresidente del Consejo Municipal de Seguridad Pública.

“Después de Mesa de Seguridad ellos se reunían, porque nos vemos prácticamente todos los que formamos el plenario del Consejo Municipal de Seguridad, incluso la parte más social, van empresarios, es cuando los viernes a las mesas de Seguridad van empresarios, va la gente de Immujer, de todos los temas y entonces comenzamos a generar una reunión alterna, después de la Mesa, a las 10:00, 11:00 de la mañana, o lo hacían en el DIF o lo hacían allá en la oficina de Dávalos, en la Junta y comenzó una dinámica distinta porque entonces ya no esperaban cada tres meses, sino cada viernes ahí se reunían”.

Precisó que a quien le daban informes de dichas reuniones era a él, le daban la minuta y es lo que se viene haciendo.

“Qué es lo que cargamos más a esas dependencias, pues la capacitación a policías, que hicimos el Plan Anual, de ahí nació junto con el Secretario, que es miembro también, hicimos el Plan Anual de Capacitación de policías, tránsitos, incluso de Protección Civil, lo suspendimos cuanto entró Carnaval, cuando entró Semana santa, cuando entró todas estas fechas, se van a la calle todos y luego regresan a la capacitación”, reiteró.

Lo anterior lo manifestó al ser designado por la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez para entrevista con este diario sobre el trabajo que realiza dicho Consejo Municipal de Seguridad Pública, que a un año de que Sergio Rojas Velarde y Eduardo Dávalos Zamora rindieron protesta como coordinador general y secretario ejecutivo, respectivamente, no se han dado a conocer públicamente los resultados de esa instancia, como se ha difundido en redes sociales y en notas periodísticas. En ese año, al Consejo el Gobierno de Mazatlán le ha destinado cerca de un millón de pesos.

La creación del Consejo Municipal de Seguridad Pública de Mazatlán fue aprobada en sesión ordinaria de Cabildo del 6 de marzo del 2008 y en el que se establece que quien ocupa el cargo de Presidente o Presidenta Municipal es el presidente de dicho Consejo y la persona titular de la Secretaría del Ayuntamiento ocupará la vicepresidencia.

Reiteró que las reuniones de este Consejo se hacen los viernes porque la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, pidió que una vez al mes se hiciera un esquema de ir a las causas de los problemas de inseguridad, de ir a darle la atención a la gente y el pasado viernes en el caso de Mazatlán esa atención se realizó en el Fraccionamiento Santa Fe.

“Poco se difunde porque además, ...pero además vamos en zonas que ya están mapeadas, el Mapa de Calor que le llaman, Santa Fe por ejemplo está un poco rezagados, se está haciendo allá por parte de la Presidenta unos campos deportivos, pues ahora fue allá la actividad, realmente lo coordinan mucho conmigo porque además es más operativo que si quién pone los árboles, quién pone las aguas, todas estas cosas y lo trabajamos mucho con escuelas, la vez pasada fue una Secundaria pesquera y prácticamente ese es el trabajo de la coordinación que siguen teniendo”, reiteró.

“Pero ellos me han estado trabajando más en el descentralizado, porque además es un descentralizado, más esta parte programática, yo vi mucho a (Eduardo) Dávalos queriendo bajar más bien programas internacionales, yo decía vámonos por lo que tenemos porque lo otro sí suena bien, pero es de largo plazo, porque todavía un convenio que quisimos hacer tenemos seis meses haciendo la lucha, le digo vámonos siguiendo por esta dinámica, y además lo dijo bien ayer Rojas (Velarde), realmente el descentralizado en términos de recursos es la nómina de ellos y la papelería en que se va”.

Recalcó que como Ayuntamiento sí se tiene que subsidiar mucho porque se trata de un organismo descentralizado debería tener su propia estructura como un contador, un Órgano Interno de Control y como no le da para tal lo subsana la administración municipal que es quien le hace la nómina y todo.

Con respecto a la propuesta que hicieron integrantes de dicho Consejo para crear un número telefónico para denunciar casos de abuso policial tras una serie de casos denunciados públicamente en el 2024, expresó que no se concretó la puesta en marcha de ese número, pero es en ese tema donde más se han dado resultados porque se hizo un cambio al interior de la SSPM y está un nuevo encargado de Asuntos Internos, Josué Ahumada Morales.

“Y Josué ha dado ese dinamismo, tuvo una modificación, ahí entró un nuevo abogado que ya están armando más cosas y que nosotros le pedimos ahí a la ciudadanía que asista a Asuntos Interiores y Asuntos Internos de ahí de la Policía Municipal ya está atendiendo mucho y está un poco más separado de los policías, porque antes eran entre ellos mismos (quienes se investigaban), eso no puede ser”, reiteró.

“Está una forma directa (la atención en casos de denuncias de presuntos abusos policiales) porque además está el 011, pero es un teléfono muy difícil porque tiene uno que ir a reafirmar por la demanda, nosotros lo estamos mandando directo con él (el nuevo personal asignado) para evitar cualquier tipo de problemas y todo lo que lleva lo manda a Asuntos Internos, a Comisión de Honor y Justicia donde sesionan y si amerita que el servidor público se vaya pues se va ir”.

También dijo que poco se da a conocer el trabajo que realiza el multicitado Consejo por el dinamismo que hay actualmente.

“Poco lo damos a conocer por el dinamismo que hay hoy en día, lo que sí es que los consejeros habían como suplido, oye si nos reunimos cada fin de semana y cada mes pues mejor te damos las minutas, pero lo que sí y es lo que estamos viendo y acordando es que tenemos que hacer un formalismo, aunque sea decir uno de esos días lo hacemos como el organismo pide, pero ahora yo creo que hay más reuniones de ese tipo que antes y son más dinámicas porque no solamente es el Consejo sino todos los que vienen del área social, está el Gobierno del Estado, el Gobierno federal, está Immujer,”, continuó.

“Como son una parte muy sensible porque está el asunto de la mujer, de los niños y todo, por eso se hizo aparte porque hay mucho manejo de datos muy sensible, ...nosotros le damos todas las minutas a Yudith Hernández, que es la encargada, y ella nos pide, ella las manda a la Ciudad de México y lo pide con esa confidencialidad porque ha habido casos que dicen no queremos que se filtre alguna cosita que luego no nos ayuda con las carpetas de investigación”.