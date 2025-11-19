$!Conselva invita a la ciudadanía a sumarse a Un Día para Dar y proteger el origen del agua en Sinaloa

MAZATLÁN._ En el marco de Un Día para Dar, el movimiento global conocido como Giving Tuesday, Conselva, Costas y Comunidades A.C. hace un llamado a la ciudadanía, empresas y aliados a unirse a este esfuerzo mundial de solidaridad para fortalecer las acciones que protegen las cuencas que abastecen de agua al sur de Sinaloa.

El Día para Dar promueve, alrededor del mundo, un espíritu de colaboración que impulsa causas capaces de transformar entornos y mejorar vidas. Este año, la fecha oficial es el 2 de diciembre, por lo que desde ahora hasta esa fecha Conselva llevará a cabo una campaña de recaudación que invita a los sinaloenses a contribuir al fortalecimiento de la seguridad hídrica, para que el agua alcance para todos, hoy y en el futuro.

Bajo el lema “Tu donativo se transforma en agua”, la organización busca sumar apoyo para continuar con sus acciones de conservación, restauración y manejo sustentable en la cuenca del río Presidio, incrementando la captación e infiltración de agua y reduciendo su consumo mediante buenas prácticas en el campo y la ciudad.