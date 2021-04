Conselva ‘sugiere’ a candidatos tener agenda ambiental en Sinaloa

¿Puede pensar en una sola actividad que no necesita recursos naturales? Es la pregunta que lanza Sandra Guido Sánchez, directora ejecutiva de Conselva A.C., para llamar a la reflexión de la importancia de una agenda ambiental integral.

Y la pregunta, que es abierta a quien la quiera responder, sin embargo, tiene dedicatoria especial: a los candidatos que buscan un puesto de elección popular en Sinaloa, ya sea al Gobierno del Estado, a las legislaturas local o federal o a los ayuntamientos.

Hasta ahora, dijo, es la sociedad civil la que está enfrentando los problemas ambientales, por eso el llamado a que en estas elecciones la sociedad no esté sola, sino que de manera integral se soluciones los problemas.

Señaló que la agenda ambiental, es una agenda también social y económica, no están divorciadas, todas las actividades requieren recursos naturales y es justamente la degradación de los mismos la que genera situaciones de pobreza, de inequidad, de salud que son importantes para la población, y que no se van a corregir si no se corrige el origen del problema.

“Si el pueblo bebe agua contaminada, y está enfermo, no se va a curar con una clínica, se va a curar cuando tú realmente atiendes el origen del problema que es la contaminación del agua; si los pescadores tienen una planta productora de hielo, pero el problema no se va a resolver si no son capaces de pescar más, y no lo son porque el ecosistema está degradado”, ejemplificó.

Guido Sánchez aseveró que si los candidatos están prometiendo o buscando un Sinaloa más próspero, no lo van a lograr si no se atiende a la base de esa prosperidad, que es el uso de los recursos naturales.

Consideró que los sinaloenses han sido exitosos en hacer uso exhaustivo y extensivo de los recursos naturales, y en ese proceso han degradado bastante y hoy se viven los problemas de esa degradación, con lagunas costeras azolvadas y contaminadas, que desploma la actividad pesquera.

“En el tema del agua hemos trabajado bastante a lo largo de los últimos 12 años, y vemos que a pesar de todo lo que hemos dialogado tenemos la peor sequía de los últimos 58 años, pero tuvimos otra en el 2009, en el 2011, y eso es totalmente consistente con todas las proyecciones de menos agua y precipitaciones que son oficiales”, expresó.

Es un hecho, alertó, que se tiene un presente hoy y un mañana con menos agua, y aun así no hay inversiones en infraestructura verde, que son suelos y vegetación, que es lo único que transforma la precipitación en agua subterránea y superficial.

Guido Sánchez manifestó que si bien es el Gobierno federal a través de la Comisión Nacional del Agua el que regula el uso del agua, es al Estado al que le corresponde enfrentar los problemas sociales que se derivan de la falta del líquido.

Por ello la importancia de tener una Secretaría de Desarrollo Sustentable que sea fuerte, pero también tiene que ver con la agricultura, con la ganadería, con el uso doméstico del agua, por ello se requiere una política ambiental integral, dijo.

Además de que el Estado es el gestor de los recursos y los programas federales.