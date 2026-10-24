Considera Coparmex poco adecuado el momento para incrementos catastrales en Mazatlán

MAZATLÁN._ Debido a la situación económica por la que atraviesa Mazatlán, el momento no es el adecuado para aplicar incrementos catastrales, consideró Yudith Verónica Estrada Osuna, presidenta de Confederación Patronal de la República Mexicana en el puerto, quien señaló que primero debió darse prioridad a la regularización de predios.

En el tema de la actualización catastral y el impacto a los contribuyentes, Estrada Osuna reconoció que las autoridades buscan fortalecer la recaudación, pero observó que también deben tomarse en cuenta las condiciones en las que se encuentra la ciudadanía.

“Pues entendemos que ahorita también las autoridades están buscando recabar lo más que se pueda. Tal vez el tiempo o el momento en el que lo están haciendo no es el más adecuado por la situación que se está atravesando”, expresó.

El pasado jueves 22 de octubre, el Cabildo de Mazatlán aprobó, con nueve votos a favor, cuatro en contra y una abstención, enviar al Congreso del Estado la propuesta de actualización de los valores catastrales del suelo y las construcciones para 2027.

Esta contempla un ajuste inflacionario del 3.94 por ciento, además de modificaciones superiores en determinadas zonas con desarrollos comerciales e inmobiliarios, que se aplicarían progresivamente para homologar valores. La propuesta todavía requiere la revisión y aprobación del Poder Legislativo.

Al respecto, la dirigente empresarial reconoció que existe un rezago en materia catastral y que hay predios cuyos valores requieren actualizarse para acercarse a su situación real, incluidos algunos ubicados en zonas urbanas.

Sin embargo, consideró que la revisión debió comenzar por atender esas diferencias y regularizar los inmuebles, antes de establecer incrementos generales.

“Yo creo que por ahí se debió haber empezado, por hacer una regularización de los predios más que hacer un incremento en los costos generales que se están dando”, manifestó.

La postura de Coparmex Mazatlán se suma a la discusión sobre una propuesta que aún deberá ser analizada por el Congreso del Estado, mientras el organismo empresarial plantea que se atienda primero el rezago catastral y se considere la situación económica de los contribuyentes antes de aplicar incrementos.