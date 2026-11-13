$!Considera Diputada federal Olegaria Carrazco que a Sinaloa le fue bien el Presupuesto de Egresos 2027

"En el de Sinaloa aquí tenemos que para este 2027 vienen 68 mil 125.7 millones de pesos, que es un porcentaje un poquito más que el 2026".

"Se estima que ya quedaron los 10 billones 636 mil 488 millones de pesos (en el Presupuesto para todo el País), un poquito más, un porcentaje más que el 2026, decirles también que para Sinaloa también hay un porcentaje un poquito más importante", añadió en conferencia en Mazatlán.

A Sinaloa le fue bien en el Presupuesto de Egresos 2027 del Gobierno Federal al asignársele 68 mil 125. 7 millones de pesos, un 5.1 por ciento más que en el 2026, manifestó la Diputada Federal Olegaria Carrazco Macías.

Agregó que para el rubro de educación viene un buen porcentaje, en Bienestar también vienen 697 mil millones de pesos a nivel nacional.

En agricultura y salud también vienen para Sinaloa cantidades importantes, expresó, entre otros puntos.

"Decirles que a Sinaloa le fue bien en este 2027 y más, más,. lo más importante es el seguridad pública, en seguridad también viene un porcentaje más porque a la Presidenta, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, le interesa y tiene todo su interés para que a Sinaloa le vaya bien", reiteró la legisladora federal por el Distrito 06 Electoral Federal de la entidad sinaloense.

"Sabe perfectamente la situación que estamos atravesando en todo Sinaloa y decirles que para la Presidenta de la República tiene muy, muy puesto su interés en que todo esto salga bien, y también hay un importante recurso para poner más seguridad en todas partes como lo hemos estado teniendo en estos dos últimos más de dos años con esta problemática".

Precisó que para seguridad pública, para las secretarías de la Defensa Nacional y Seguridad Pública y Protección Ciudadana en uno van arriba de 185 mil 700 millones de pesos, en Seguridad y Protección Ciudadana se van 64 mil 486 millones de pesos.

Pero en los otros ramos también va un incremento para la atención en seguridad pública a nivel federal.

"Sinaloa trae 65 mil 798.4 millones de pesos que lo trae ya generalizado para todo el Estado en participaciones, recuerde que en participaciones van de 34 mil 753 millones de pesos, este es el componente más grande, son los recursos federales que recibe en Estado y el Municipio y que en términos generales se pueden utilizar con mayor libertad para atender las necesidades del gasto, esto aumenta el 51 por ciento total del gasto federalizado, eso es extra a lo que recibe el Estado", continuó.