Considera Julio Preciado vital para la economía la celebración del Carnaval de Mazatlán

Como un factor importante para la reactivación de la industria turística y la economía en Mazatlán calificó la realización del Carnaval Internacional de Mazatlán “La Perla” 2025, el cantante mazatleco Julio Preciado.

Ante las sugerencias por parte de distintos sectores sociales y políticos para la cancelación o aplazamiento de esta celebración, el artista señaló no ver un escenario negativo para que este pueda ser suspendido.

“Yo no veo el escenario mal para que se suspenda, han sucedido hechos de Violencia en Mazatlán, pero son hechos aislados. Culiacán empieza a querer tranquilizar un poquito, y no estoy diciendo que se vaya a acabar la violencia, pero no le vemos hasta cuando vaya a parar”.

Julio Preciado destacó que la realización de este evento es de gran importancia para el sector turístico y comercial de Mazatlán, pues es una de las principales fuentes de ingresos para los mazatlecos.

“Creo que en Mazatlán urge que se realice el carnaval, porque si no, la industria turística se va a parar por completo, se van a seguir cerrando negocios, que es una fuente muy importante para muchos mazatlecos”, advirtió.

De igual forma, señaló que si bien las cosas no se encuentran del todo bien en materia de seguridad, las condiciones de seguridad son las pertinentes para que el Carnaval de Mazatlán se celebre sin contratiempos.

“Será una fuerte reactivación económica si se realiza el carnaval. Yo creo que en este momento no están al 100 por ciento las cosas, pero creo que hay condiciones de seguridad para que se pueda realizar”.