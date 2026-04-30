$!Consolida Mazatlán alianzas para fortalecer su proyección turística durante Advisory Board

ACAPULCO._ Un reforzamiento en laproyección turística logró Mazatlán a través del diálogo directo con el sector a nivel nacional e internacional durante la realización del primer Advisory Board “Mazatlán, Destino en Evolución”, donde se pudo recoger opiniones, evaluar estrategias y consolidar una visión conjunta de crecimiento. Fue durante el Tianguis Turístico México 2026, celebrado en Acapulco, donde la Secretaria de Turismo, Mireya Sosa Osuna, se reunió con los principales actores del sector turístico como touroperadores, aerolíneas, asociaciones de hoteles y autoridades municipales del puerto. Sosa Osuna señaló que esta junta se llevó a cabo con el objetivo central de escuchar de primera mano tanto las fortalezas, como las áreas de oportunidad para mejorar en el destino, por lo que el ejercicio se realizó como una mesa abierta de diálogo, donde se compartieron avances en materia de promoción turística y se recibió retroalimentación directa de quienes operan en el mercado.

“Estamos muy agradecidos con todo el sector turístico, con toda la cadena de valor. En este Advisory Board, que es la primera vez que se realiza en el Estado, donde el objetivo principal fue escucharlos, compartir lo que hemos venido haciendo y, sobre todo, abrir un espacio de retroalimentación sincera”, comentó. “Les pedimos que nos dijeran tanto lo positivo como lo negativo, porque justamente de eso se trata, de construir juntos una estrategia de promoción que nos permita seguir consolidando a Mazatlán como un destino competitivo a nivel nacional e internacional”, agregó. En este sentido, comentó que hubo una respuesta favorable a la estrategia integral que impulsa el Estado, basada en un enfoque omnicanal que combina acciones en plataformas digitales, canales tradicionales y coordinación estrecha con socios comerciales como agencias de viaje, Agencias de Viaje Online y aerolíneas. Entre los puntos más destacados, mencionó la importancia de fortalecer la conectividad aérea y mantener una comunicación constante con los aliados estratégicos, lo que ha permitido incrementar la llegada de visitantes.